La amistad entre Washington Corozo y Nilson Loyola se mantiene pese a la distancia. Ambos jugadores se volvieron grandes amigos el tiempo que tuvieron militando al mismo tiempo en Sporting Cristal, por ello, no es novedad que siempre se den algún gesto que represente su hermandad.

Así lo dejó ver el lateral izquierdo de los rimenses, al compartir una foto posando con las camisetas que le envió el atacante ecuatoriano del club de Pumas UNAM, club donde se encuentra actualmente a modo de préstamo, y de la selección ‘Tricolor’, la cual pudo vestir en las Eliminatorias a Qatar 2022.

Corozo llegó al Rímac a inicios del 2020, donde pudo sumar minutos y goles. Además de ganarse el cariño de los hinchas, pese a que no pudieron acompañarlo durante año y medio en las tribunas, también se ganó el respeto y amistad de muchos de sus compañeros celestes.

El gesto de Washington Corozo con Nilson Loyola. (Foto: Instagram)

Presente de Sporting Cristal

Sporting Cristal no pudo sumar de a tres en su último compromiso. El cuadro de Roberto Mosquera estuvo adelante en el partido contra Cantolao, pero en el complemento los cambios que ingresaron no ayudaron a mantener esa ventaja, quedando igualados en el marcador al término del cotejo.

Si bien se mantienen invictos, desde la segunda fecha, los números no han acompañado como esperaban a los rimenses, pues suman ocho puntos en cinco compromisos. Pese a ello, el equipo no pierde la dirección del trabajo que vienen realizando para el siguiente partido, aunque para este choque no podrán contar con algunos de sus jugadores, siendo un duro golpe en la estrategia de Mosquera.

Para la próxima fecha, los cerveceros visitan a Carlos Stein, a la espera de continuar con el mismo camino. Sin embargo, para esa jornada, Mosquera no podrán con la presencia de ‘Canchita’ Gonzáles, Yoshimar Yotún, Jhilmar Lora y Horacio Calcaterra. Habrá una reingeniería.





