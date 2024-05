Restan cuatro fechas para finalizar el Torneo Apertura y el camino que ha recorrido Universitario de Deportes hasta aquí es para destacar. Los cremas lideran la tabla de posiciones con 33 puntos, dependen de sí mismos para ganar el primer campeonato del año y le sacaron una amplia diferencia a Alianza Lima, que fue finalista el año pasado y cuyo presente no es tan alentador como el del actual campeón del fútbol peruano. De hecho, si analizamos la campaña de cada uno, la ventaja de la ‘U’ radica en cuatro razones indiscutibles que su rival no pudo sostener: su fortaleza de local, su capacidad de sumar en altura, el fortalecimiento de su oncena base y las pocas lesiones de consideración del plantel. ¿Por qué el equipo de Fabián Bustos acertó más que el de Alejandro Restrepo?

Invicto en casa y sumar en altura

Desde el arranque de esta primera parte del torneo, Universitario generó mucha expectativa por lo que podía hacer en el año de su Centenario y una de sus principales características para afrontar el Apertura fue su fortaleza de local. En total, el equipo dirigido por Fabián Bustos ganó los seis partidos que jugó en el estadio Monumental ; mientras que, Alianza Lima, su clásico rival, perdió dos encuentros jugando de local en el Estadio Nacional y ante rivales directos como la ‘U’ y Cristal. Ambos resultados no solo significaron derrotas para el cuadro íntimo, también alimentaron a equipos que son candidatos al título nacional esta temporada.

Otro de los puntos destacables del cuadro crema ha sido puntuar en ciudad de altura, algo que el cuadro blanquiazul no ha logrado hasta ahora. Universitario rescató empates en sus salidas ante UTC en Cajamarca y Deportivo Garcilaso en Cusco , mientras que Alianza Lima cuenta con la muy mala estadística de haber caído en sus tres aventuras en altura: ante ADT en Tarma, Cienciano en Cusco y Melgar en Arequipa. Sin duda alguna, esta ha sido una de las principales debilidades del equipo de Alejandro Restrepo.

Universitario ganó los seis partidos que le tocó jugar en el Monumental y no perdió jugando en altura. (Foto: Universitario)

Lesiones y afianzar el sistema

El tema de las lesiones considerables también ha sido un problema en el conjunto íntimo, pues partió con desventaja tras conocerse la dolencia de Pablo Sabbag y luego se sumaron Ricardo Lagos y, recientemente, Cecilio Waterman. Es más, en algún momento de lo que va de la temporada, Alianza Lima tuvo hasta seis lesionados en su plantel. Por su parte, Universitario tuvo la baja de José Rivera, un jugador que venía en un muy buen momento a punta de goles, y de Christofer Gonzales, con poca continuidad en el once principal ; sin embargo, no hubo otras ausencias considerables.

En tanto a lo futbolístico, es sabido que, mientras Alianza Lima comenzaba esta temporada con una reestructuración deportiva de forma y fondo, Universitario iba a mantener los lineamientos que dejó trabajados Jorge Fossati el año pasado. En el club victoriano se contrató a Alejandro Restrepo, quien instauró un nuevo sistema y los refuerzos se realizaron de acuerdo a eso. Por su parte, los cremas mantuvieron a casi toda su columna vertebral que salió campeón en 2023.

En tal sentido, Bustos fortaleció al mismo once fecha a fecha sin grandes variantes, más allá de algún cambio en la volante o en los delanteros. Restrepo, en cambio, ha hecho constantes cambios dentro del once titular utilizando muchas volantes, incluso cambios de sistema y variantes en defensa, por lo que, hasta día de hoy, a diferencia de lo que ocurre con Universitario, sigue siendo una incógnita cuál es el once titular de Alianza Lima.

Alianza Lima no ha podido afianzar una oncena base en lo que va del Apertura y siempre perdió cuando le tocó jugar en altura. (Foto: GEC)

El favorito a ganar

Universitario suma 33 puntos en el Torneo Apertura y es seguido por Sporting Cristal con 31 y FBC Melgar con 26, mientras que Alianza Lima ocupa el cuarto lugar con 24 unidades. A falta de 12 puntos por jugarse, resulta muy complicado que puedan tentar esta primera parte del campeonato.

Cabe destacar que en la subsiguiente fecha Universitario recibirá a Sporting Cristal en el estadio Monumental y podría significar un punto de quiebre para conocer al ganador del Apertura. Sin embargo, se conoce que los cremas son amplios favoritos y que cuentan con la muy buena estadística de haber ganado todos sus partidos de local.





