Sporting Cristal: Emanuel Herrera se pronunció sobre el incidente que vivió en una entrevista

Emanuel Herrera se ha convertido en el referente principal de la excelente campaña de Sporting Cristal en el año y ello lo ha llevado a ser reconocido como un gran atacante; sin embargo, no pudo evitar pronunciarse sobre la anecdótica situación que le tocó vivir el último fin de semana, cuando un reportero cortó repentinamente una entrevista con él.

"Me lo tomé con gracia porque me di cuenta que le habían dicho algo al periodista. Es una lástima que pasen esas cosas. Muchos amigos me preguntaron qué había pasado y por qué pasa eso acá, pero les dije que no fue a propósito", señaló el goleador celeste a Gol Perú.

Herrera sabe que Sporting Cristal está muy cerca de lograr el segundo objetivo que se propuso en el año y, por ello, no pueden desconcentrarse porque un error los puede dejar con las manos vacías.

"Faltan 3 partidos. Estamos contentos con el trabajo que venimos haciendo, pero hay que seguir trabajando porque estamos ahí de ganar el Apertura", agregó el delantero del equipo rimense.

Sporting Cristal podría proclamarse campeón del Torneo Apertura la próxima fecha, si es que se dan algunos resultados, y la actualidad de Emanuel Herrera será vital para las aspiraciones que tengan los 'cerveceros' de aquí al final de la temporada.

Emanuel Herrera fue interrumpido, cuando declaraba. (Video: Gol Perú)

