Sporting Cristal se ubica en todo lo alto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2024, luego de ganar por 2-1 a Alianza Lima. El cuadro rimense supo reponerse de las bajas que tuvo para este cotejo (como la de Martín Cauteruccio) para así sacar adelante el resultado, un hecho que resaltó el técnico Enderson Moreira, quien señaló el trabajo que hicieron sus dirigidos para lograr remontar el partido, el cual estaban perdiendo al término del primer tiempo. ¿Qué dijo el DT sobre este compromiso?

“Pienso que fue un gran partido de fútbol, fue muy difícil. Pienso que era un juego bien disputado, después que Alianza hizo el gol, tuvimos unos minutos que no estuvimos bien. Alianza estuvo muy cerca de marcar el segundo gol. Para el entretiempo, tuvimos la capacidad de mantener la tranquilidad y salir a jugar tomando buenas decisiones, porque tenemos jugadores capacitados. Así se comenzó a crear asociaciones y eso fue muy importante”, indicó el estratega brasileño en conferencia de prensa.

Asimismo, enfatizó que “no vi que hubo una superioridad de ninguno de los dos equipos, ambos tuvieron el balón, ambos marcaron. Tuvimos la primera oportunidad con Ávila, pero después del penal el equipo no tuvo la pelota. En el segundo tiempo volvimos a nuestra forma de jugar, los espacios se dieron y tuvimos profundidad, que es una característica del equipo y las cosas comenzaron a funcionar”.

Respecto al penal de Hernán Barcos, tras la falta de Leonardo Díaz sobre Hernán Barcos, comentó que fue una decisión más de interpretación. “Hay un contacto, un agarrón de camiseta pero no lo suficiente para derrumbarlo pero es interpretación. Lo importante es que el equipo tuvo la tranquilidad para no perder el rumbo de juego, jugamos muy bien, conseguimos empatar y crear situaciones”, opinó. Pese a ello, no se puede negar el buen momento que atraviesa Sporting Cristal en el Torneo Apertura.

De siete partidos, cinco los cerró con victoria y dos con empate, lo que le da un total de 19 puntos, en lo que va del campeonato, dos unidades más que Universitario de Deportes (segundo en la tabla de posiciones) y a siete de los íntimos, que se quedaron en el quinto puesto. Al respecto, Moreira sostuvo que “estamos viviendo un buen momento, hemos tenido jugadores importantes fuera del equipo pero conseguimos mantener una forma de jugar, una organización”.

Precisamente, entre esos elementos fuera estuvo Cauteruccio, quien fue diagnosticado con una inflamación hepática, que lo obliga a mantener reposo hasta que se le dé de alta. Pese a su ausencia, el equipo resolvió gracias al buen entendimiento que los jugadores han llegado a tener del sistema de juego del DT brasileño, algo que el propio Moreira destacó: “Se tiene un patrón definido, los jugadores entienden lo que se quiere. Destaco el trabajo de equipo y la forma en que estamos encarando esta competición, que es muy importante para el club”.

Finalmente, manifestó que toca seguir trabajando, pensando en el próximo duelo que se avecina será ante Melgar en Lima, por la fecha 8 del campeonato. “Continuamos con la misma seriedad, humildad y espíritu de equipo, ya mañana comenzamos a pensar en el partido contra Melgar”, concluyó el estratega celeste. Cabe señalar que, así como ante Alianza Lima, el cuadro bajopontino llegará con más bajas, incluyendo la de Yoshimar Yotún, que no pudo continuar para el segundo tiempo.

Sporting Cristal continuará su andar en el campeonato recibiendo a Melgar en Lima. Este partido está programado para el miércoles 13 de marzo desde las 9:00 p.m. (hora peruana y colombiana), se jugará en el Estadio Nacional e igualmente será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping. El ‘Rojinegro’ llega a este duelo tras vencer a ADT en Arequipa.





