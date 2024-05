Si hubo un nombre fijo en todas las convocatorias de Ricardo Gareca durante sus dos períodos al mando de la Selección Peruana, ese fue el de Miguel Trauco. El lateral izquierdo fue titular en Rusia 2018 y parecía no tener competencia. En lo que respecta a la Copa América, ha participado en las últimas tres ediciones, por lo que resultó sorprendente que el actual jugador del Criciúma de Brasil no fuera convocado por Jorge Fossati para los amistosos previos al torneo en Estados Unidos. Esto prácticamente lo descarta de tener posibilidades de vestir la camiseta bicolor en el torneo de selecciones que se jugará esta vez en Norteamérica.

Desde su llegada a Criciúma, Miguel Trauco ha disputado 14 partidos en tres torneos diferentes: Brasileirao, Catarinense y Copa de Brasil. Sin embargo, solo ha sido titular en el 43% de estos encuentros, teniendo una mayor participación en el campeonato estadual del Catarinense, en el que sumó su primer título con esa institución. Además, no ha logrado promediar menos de una hora completa de juego en cada juego, lo que evidencia su rol como suplente en el equipo. En cuanto a sus contribuciones en el campo, hasta el momento no ha registrado ninguna asistencia en la temporada.

Torneo PJ Titular Minutos por partido Asistencias Brasileirao 2 1 51 - Catarinense 8 4 54 - Copa de Brasil 4 1 27

Palabras desde Brasil

Dada la ausencia de Trauco en la lista de jugadores para enfrentar a Paraguay y El Salvador el 7 y 14 de junio, Depor contactó al periodista Marco Búrigo del portal Sctododia, quien cubre el día a día del conjunto de Santa Catarina. Él explicó cuál ha sido el rendimiento de Trauco en los primeros meses del defensa peruano en su retorno al fútbol brasileño.

“Hemos visto muy poco de Miguel Trauco. Se ha establecido más como suplente. Las pocas veces que jugó de titular no mostró un gran rendimiento como en su anterior paso por Flamengo. Marcelo Hermes es el titular como lateral izquierdo y está teniendo una gran temporada. Es por eso también que Trauco no ha logrado consolidarse en el equipo”, explica.

Miguel Trauco tienen contrato hasta fines del 2024 con Criciúma. (Foto: Agencias)

Búrigo también indicó que cada vez que le tocó jugar, Trauco no desentonó en el equipo, pero aún no ha logrado competirle el puesto a Hermes. “Cuando jugó Trauco, se notó su calidad, ya que lo conocíamos de su paso por Flamengo. Sin embargo, Hermes está en un nivel superior y lleva algunas temporadas siendo el dueño de la banda izquierda de Criciúma. Aunque Trauco llegó de la MLS y tiene experiencia en Francia, creo que todavía no hemos visto su mejor versión”, detalla.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Trauco pueda llegar a tener la titularidad, el hombre de prensa brasileño afirmó que no lo ve posible: “Mira, pelear por la posición, creo que es difícil. La única forma en la que veo a Trauco jugando desde el pitazo inicial es cuando el entrenador sube a Marcelo Hermes como volante por izquierda, es ahí donde se abre un espacio y Trauco ocupa el lateral izquierdo. A veces ha probado con Trauco como volante, pero lo ha hecho bien”.

Por último, también se pudo conocer que Miguel Trauco se encuentra físicamente en buen estado, aunque inicialmente llegó un poco subido de peso debido a varios meses de inactividad deportiva. Sin embargo, se ha informado que ya ha recuperado su mejor estado de forma gracias a un intenso trabajo físico. Es así que la decisión de Jorge Fossati de no convocarlo es puramente técnica, basada en consideraciones tácticas y de rendimiento en el campo.

Miguel Trauco y su valor de mercado

El contrato de Miguel Trauco con Criciúma finaliza esta temporada. Llegó a este club tras su paso por San José de Estados Unidos, luego de que este último no ejerciera la opción de compra por su pase. Como se recuerda, el tarapotino llegó a dicha institución en septiembre de 2022 para ocupar el espacio dejado por Marcos López, quien se marchó al Feyenoord de los Países Bajos. A fines del 2023, teniendo un rendimiento por debajo del esperado, el club finalizó el vínculo y decidió dejarlo ir. Después de más de cuatro meses sin club, se le dio la oportunidad de tener una segunda oportunidad en Brasil.

A pesar de no tener mucha regularidad en Brasil, el precio del pase de Miguel Trauco se mantiene en 1.8 millones de euros, según el portal Transfermarkt. Este valor se ha mantenido desde fines del 2022, siendo solo 200 mil euros menos que su mejor valorización, cuando jugaba en su última etapa en Flamengo y en sus primeros años con el Saint-Étienne de Francia.

Esto sugiere que podría seguir jugando en el exterior si no logra renovar con Criciúma. El mismo futbolista afirmó que para esta temporada tuvo algunas propuestas del fútbol peruano, pero también manejó ofertas desde el exterior. En un momento se especuló que podría llegar para el Centenario de la ‘U’, pero reveló que ninguna de las propuestas que recibió a nivel local fue de los cremas.

