Universitario de Deportes ya se coronó ganador del Torneo Apertura tras golear 4-0 a Los Chankas. El cuadro de Fabián Bustos logró la épica y aseguró el primer torneo del año en su casa. Ahora, deberá buscar el ansiado pase a la Copa Sudamericana ante LDU en Quito. Sin embargo, es necesario pensar ya en el Clausura y las opciones para reforzar el equipo con miras al campeonato nacional en el año de su Centenario.

Fabián Bustos no ha hecho muchas rotaciones en lo que va del año y ha confiado en su once estelar para ambas competencias , haciendo solo modificaciones obligadas por lesión o suspensión. Sin embargo, hay lugares donde hay una brecha muy grande entre el nivel del titular y del suplente como sucede con Andy Polo en el carril derecho. Por otro lado, le ha costado encontrar al ‘10′ del equipo y que tenga la inventiva necesaria para generar juego ofensivo, mientras que los centrodelanteros nominales del plantel no han rendido lo esperado.

Suplente para Andy Polo

No hay muchas dudas de que Andy Polo ha sido el mejor jugador de Universitario de Deportes en esta primera parte del año. La ‘Joya’ ha tenido un gran rendimiento con el cuadro crema, gracias a su aporte ofensivo -tres goles y ocho asistencias entre Liga 1 y Copa Libertadores- y su despliegue defensivo por el carril derecho. Es uno de los futbolistas que suman más minutos en el equipo, sin embargo, no tiene un reemplazo del mismo nivel que pueda sustituirlo por cualquier eventualidad.

En un principio, Hugo Ancajima es su suplente natural por ese sector, pero su rendimiento ha estado muy lejos del que muestra Andy Polo y no ha podido competirle el puesto. El ex Cienciano, Los Chankas y ADT de Tarma, ha disputado solo un total de 15 minutos repartidos en tres partidos, lo que muestra la poca confianza que le tiene Fabián Bustos. Por ello, Universitario de Deportes necesitaría un futbolista para reforzar esa zona.

Un creador de juego

La salida de Piero Quispe a Pumas UNAM de México dejó un vació importante en el mediocampo de Universitario de Deportes, por ello, los cremas decidieron reforzarse con Jairo Concha y Christofer Gonzales esta temporada para tapar su salida. Sin embargo, ambos jugadores no han podido sostener su rendimiento -a causa de algunas lesiones- y hacerse con el puesto junto a Rodrigo Ureña y Martín Pérez Guedes.

El ex Alianza Lima ha dado chispazos de su talento en algunos partidos, pero no ha llegado a convencer del todo a Fabián Bustos. Por su parte, ‘Canchita’ llegó desde el fútbol de Arabia Saudita como uno de los fichajes más importantes para el Centenario de Universitario de Deportes, pero su nivel no ha sido el esperado y una lesión lo mantuvo fuera de los terrenos cerca de un mes y recién pudo volver en la goleada a Sporting Cristal en el Monumental.

¿Qué tan urgente es un ‘9′?

El puesto de centrodelantero ha sido el más criticado por la hinchada crema en esta temporada. La llegada de Diego Dorregaray como el ‘9′ extranjero del Centenario causó mucha expectativa, pero su nivel no ha estado a la altura de lo que se pedía en el equipo. Con cuatro goles en 16 partidos jugadores en el Torneo Apertura y sin tantos anotados en cinco encuentro disputados en la Copa Libertadores, el argentino perdió la confianza de Fabián Bustos y lo relegó al banco de suplentes ante el buen momento del ‘Tunche’ Rivera o para colocar a Álex Valera, quien tampoco ha podido sostener el nivel que mostró en 2023.

Con los seis cupos de extranjeros cubiertos, Universitario de Deportes solo tiene la opción de traer un delantero nacional para el Torneo Clausura y en los últimos días apareció el nombre de Raúl Ruidíaz. La ‘Pulga’ ha manifestado en distintas ocasiones su predisposición para volver a la ‘U’ en alguna oportunidad, pero su presente goleador en la MLS dificulta la operación para que pueda regresar en la segunda parte del año. Veremos si en tienda crema hacen el esfuerzo para fichar al jugador de Seattle o algún otro atacante que pueda marca la diferencia.





