Sporting Cristal tiene este sábado un duro reto frente a Alianza Lima, no solo por lo que conlleva desde el lado deportivo -ya que de ganar, se afianzan en la cima del Apertura y se aleja siete puntos de los íntimos-, sino también porque deberán enfrentar este clásico sin su mayor goleador: Martín Cauteruccio. Así lo dio a conocer el club en el parte médico que compartieron por medio de las redes sociales.

“Luego de que en las últimas horas presentara ciertas molestias físicas, nuestro futbolista Martín Cauteruccio fue trasladado a una clínica local para ser evaluado exhaustivamente. Los primeros exámenes médicos realizados arrojaron como resultado una inflamación hepática que amerita descanso inmediato para el futbolista”, sostiene el documento publicado en las redes sociales del club.

Asimismo, enfatizaron que “Caute se encuentra tranquilo y continuará en observación por parte del equipo médico. Estamos confiados en su pronta recuperación”. Cabe señalar que el delantero uruguayo presentó diversas molestias durante el último entrenamiento en La Florida, lo que generó que fuera llevado a ser evaluado por especialistas, a fin de determinar qué le aquejaba al jugador.

Si bien América Noticias reportó que se sumó a la concentración ‘cervecera’ al promediar las 6:30 p.m., se pudo conocer que ‘Caute’ padece un cuadro de colestasis, una infección hepática producida por una secuela de la salmonelosis que sufrió el año pasado. Esto lo obliga a quedar fuera, no solo del duelo ante los blanquiazules, también para los próximos compromisos. Eso sí, la para por la fecha FIFA le vendrá bien para recuperarse.

Parte médico de Martín Cauteruccio. (Foto: Prensa SC)

Con 17 goles en lo que va de la temporada –13 en la Liga 1 Te Apuesto y 4 en la Copa Libertadores–, Martín Cauteruccio era la principal carta de gol de Sporting Cristal y no tenerlo supondrá un dolor de cabeza para Enderson Moreira. De momento, Diego Otoya está en Uruguay disputando la Copa Libertadores con la Sub-20 ‘celeste’, por lo que Irven Ávila sería el elegido por el director técnico brasileño para recomponer su flanco ofensivo.

Justo al ‘Cholito’ también estaría en el ataque Joao Grimaldo, quien espera sacar su mejor versión en un duelo donde se juegan más que solo tres puntos. El once lo completarían Renato Solís en el arco, Jhilmar Lora, Ignacio da Silva, Leonardo Díaz y Nicolás Pasquini en la defensa, mientras que Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Santiago González y Yoshimar Yotún estarán en el mediocampo.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Sporting Cristal?

Para el compromiso de hoy en el Estadio Nacional (8:00 p.m.), Alianza Lima llega después de perder por 2-0 ante ADT en la altura de Tarma, resultado que además trajo consigo la expulsión de Franco Saravia, quien será reemplazado por el novel guardameta Ángel de la Cruz. Tras este tropiezo en suelo tarmeño, los dirigidos por Alejandro Restrepo no tienen margen de error y están obligados a ganar para no perderle el rastro a los que están en la parte alta de la tabla de posiciones.

Sporting Cristal, por su parte, venció 1-0 a Atlético Grau en el Estadio Alberto Gallardo y pudo sacudirse rápidamente de su estrepitosa eliminación de la Copa Libertadores a manos de Always Ready –con un global de 7-3 en contra–. Sin embargo, colectivamente el juego de los bajopontinos todavía no convence y deberán mejorar muchísimo si quieren imponerse en el mano a mano. Además, luego del empate entre Universitario y Deportivo Garcilaso (2-2), pueden colocarse como líderes absolutos en la tabla de posiciones si suman de a tres este sábado.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO