Cuando parecía que terminaba en un empate sin goles, Ignácio da Silva rompió la paridad con un cabezazo en el tiempo de descuento y le dio los tres puntos a Sporting Cristal. De esta forma, el equipo ‘celeste’ escaló hasta la primera posición del Torneo Apertura 2024. Sin embargo, tras el partido, Atlético Grau reclamó que el gol del brasileño no debió ser convalidado porque el córner que lanzó Yoshimar Yotún no fue, ya que el esférico no había salido por completo de la cancha. Esto quedó demostrado con las imágenes de Liga 1 MAX.

Luego del partido, en las redes sociales muchos aficionados del fútbol se preguntaron por qué no intervino el Sistema de videoarbitraje (VAR) para corregir esa acción. Recordemos que esta herramienta es un gran apoyo para los miembros del equipo arbitral en el terreno de juego. Respecto a esta duda, Miguel Ángel Scime, exárbitro FIFA, explicó la situación.

“Antes del gol, el balón no salió del campo. Siempre se debió considerar en juego, pero erróneamente el árbitro sanciona saque de esquina y viene el gol con el que gana Sporting Cristal”, señaló Scime en su cuenta de YouTube. Asimismo, resaltó que el VAR no intervino porque no puede cambiar “decisiones de reanudación”.

“El VAR no puede intervenir por que en el APP, el protocolo del VAR, deja bien aclarado que ‘las reglas de juego no permiten la modificación de decisiones de reanudación (saques de esquina, saques de banda, etc.) una vez que el juego se ha reanudado’ por lo que no se pueden revisar”, añadió sobre lo que sucedió en el Alberto Gallardo.

Lo cierto es que, con la victoria ante el conjunto ‘albo’, el equipo dirigido por Enderson Moreira llegó a los 16 puntos y llegó hasta el primer lugar de la tabla de posiciones. Si bien Universitario de Deportes tiene la misma cantidad de unidades, Sporting Cristal tiene una mejor diferencia de gol. Un escalón abajo está Sport Huancayo con 13 puntos.





Sporting Cristal enfrentará a Alianza Lima en la próxima fecha

Sporting Cristal y Alianza Lima se medirán por la fecha 7 del Torneo Apertura 2024. El duelo está programado para el sábado 9 de marzo desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m.

El esperado encuentro se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





