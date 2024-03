Jefferson Farfán y Paolo Guerrero son amigos de toda la vida, no solo por los años que compartieron en la Selección Peruana, sino también porque ambos se formaron juntos en Alianza Lima y desde ahí forjaron algo que excede la amistad; son como familia. Así pues, cuando el último sábado el ‘Depredador’ debutó con la Universidad César Vallejo, la ‘Foquita’ no dudó en seguirlo desde su casa.

El éxtasis fue mayor cuando el delantero de 40 años se estrenó en la Liga 1 Te Apuesto con un gol a los tres minutos de haber comenzado el encuentro, algo que seguramente no estaba dentro de los planes de Cusco FC. ‘JF10’, por supuesto, lo gritó a más no poder, tal como lo evidenció en un video que publicó a través de su cuenta de Instagram.

“Gooooool (risas). ¿Quién más? Tres, hoy metes tres”, dijo el exfutbolista de Alianza Lima, quien se retiró de la actividad profesional en el 2022. Si bien no se cumplió lo que dijo, pues el compromiso terminó empatado por 2-2, nadie le quitará a Paolo el hecho de haber debutado con un tanto en el primer balón que tocó. Cosas que solo los jugadores de jerarquía pueden lograr.

Recordemos que hace unos días, Jefferson Farfán llegó a Trujillo para saludar a su ‘hermano’ y darle el espaldarazo después de haber decidido venir a jugar en el fútbol peruano, algo que jamás había hecho a lo largo de su carrera. Asimismo, Paolo será el primer invitado del programa que conducirá la ‘Foquita’, llamado Enfocados.

Respecto a lo deportivo, luego de este 2-2 ante los cusqueños, Paolo Guerrero deberá enfocarse en descansar para llegar en óptimas condiciones al duelo con Sport Huancayo por la Copa Sudamericana. Un detalle no menor, es que el atacante no pudo completar el partido del sábado debido a unas molestias por los golpes que recibió. De momento, todo hace indicar que salió por precaución y trabajarán para tenerlo listo para el jueves.

Por otro lado, Paolo evidenció su molestia tras el pitazo final, pues consideró que el arbitraje no estuvo a la altura de las circunstancias. “Un poco indignado con el arbitraje. Este equipo salió a pegar desde el primer minuto. Me pisan, no revisa el VAR. Esta última jugada sí va a revisar. A Vélez le meten un codazo, se le hincha el ojo y no lo expulsa, le sacan amarilla. Espero que la Federación tome cartas en el asunto con este árbitro”, sostuvo en diálogo con Liga 1 MAX.

Paolo Guerrero tiene contrato con César Vallejo por dos temporadas. (Foto: Liga 1).





¿Qué se le viene a César Vallejo?

Luego de este empate por 2-2 ante Cusco FC, César Vallejo volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sport Huancayo por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2024. Dicho compromiso está programado para el jueves 7 de marzo desde las 7:30 p.m., se disputará en el Estadio Mansiche y será transmitido para toda Latinoamérica por DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming a través de DGO.

Posteriormente, los ‘Poetas’ tendrán que enfocarse en el campeonato local y tratar de recuperarse del mal momento por el que están atravesando. Así pues, volverán a jugar en la séptima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, cuando visiten a Sport Boys el domingo 10 de marzo desde las 3:00 p.m., en el Estadio Miguel Grau. Este encuentro será transmitido para todo el Perú por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en los servicios de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO