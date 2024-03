Paolo Guerrero debutó en el 2-2 de la Universidad César Vallejo ante Cusco FC y de qué manera: anotando un gol y participando directamente en la gestación del segundo. Sin embargo, algunos no estuvieron conformes con el desempeño de la terna arbitral y no evitaron mostrar su molestia, tal como lo hizo Richard Acuña, presidente del conjunto trujillano.

El excongresista y mandamás de los ‘Poetas’ afirmó que en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) están al pendiente de él y que, tras haber anunciado que postulará a la presidencia de dicha institución, Agustín Lozano, actual encargado, teme que pueda ocupar su posición. Asimismo, explicó que por eso que programan árbitros poco capacitados para los partidos de la ‘UCV’.

“Obviamente, nos molesta que en este tipo de partidos la Federación Peruana de Fútbol quiera experimentar con nosotros. Yo creo que Agustín Lozano tiene miedo de que yo quiera postular a la FPF, por eso nos manda a esos árbitros”, manifestó en declaraciones recogidas por N60 Noticias.

Por otro lado, luego de que la Liga Profesional de Fútbol diera a conocer la programación de la fecha 7 del Torneo Apertura 2024, Richard Acuña reveló que se comunicó directamente con Agustín Lozano para reclamarle por el horario del partido contra Alianza Atlético. Y es que César Vallejo deberá visitar Sullana el jueves 14 de febrero desde la 1:30 p.m.

“Yo lo llamé a Agustín hace dos días para preguntarle por qué nos programan a la 1:30 de la tarde contra Alianza Atlético en Sullana. Ya van tres días que no me contesta”, acotó, Recordemos que por esos días de verano, el clima en territorio sullanense puede llegar hasta los 30° e incluso más si consideramos la sensación térmica.

Finalmente, Richard Acuña exigió que en la FPF sean más equitativos a la hora de programar los encuentros, ya que a los otros clubes que visitaron Sullana les pusieron un horario más flexible. El presidente de César Vallejo fue enfático en agregar que con su institución están tomando decisiones cuestionables, sin dejar de lado el mal desempeño de los árbitros en la Liga 1 Te Apuesto.

“Lo único que pedimos es equidad, que nos traten igual que a todos los equipos del fútbol peruano. Creo que el arbitraje de hoy no es el que todos esperábamos. Que nos programen en horas inhumanas para cualquier deportista en una ciudad como Sullana, no es algo equitativo porque a todos los equipos los ponen a las 2:30 de la tarde. No quiero justificar, pero lamento que con Vallejo se quieran equivocar y con otros no”, puntualizó.

Richard Acuña tiene intensión de postular a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: César Vallejo)





¿Qué se le viene a César Vallejo?

Luego de este empate por 2-2 ante Cusco FC, César Vallejo volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sport Huancayo por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2024. Dicho compromiso está programado para el jueves 7 de marzo desde las 7:30 p.m., se disputará en el Estadio Mansiche y será transmitido para toda Latinoamérica por DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming a través de DGO.

Posteriormente, los ‘Poetas’ tendrán que enfocarse en el campeonato local y tratar de recuperarse del mal momento por el que están atravesando. Así pues, volverán a jugar en la séptima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, cuando visiten a Sport Boys el domingo 10 de marzo desde las 3:00 p.m., en el Estadio Miguel Grau. Este encuentro será transmitido para todo el Perú por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en los servicios de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO