Luego de tres temporadas a gran nivel en Sporting Cristal (2020, 2021 y 2022), Percy Liza recibió la propuesta de Marítimo de Portugal para integrar sus filas por la temporada 2022-23. Sin embargo, la travesía del delantero por el Viejo Continente no fue la esperada. ¿Sus registros? Solo completó ocho presentaciones con los lusos, y solo anotó en una oportunidad en la Primeira Liga. Luego de dicho paso discreto con los ‘verdirrojos’, el ‘9′ tuvo que regresar a nuestro país, donde definirá su futuro en los próximo días (ojo, tiene contraro con los celestes hasta fin de año).

Evaluando ese detalle, si bien la primera opción es retornar a La Florida, no se descarta que el delantero tome otras ofertas, ya que tiene como prioridad intentar otra chance en el exterior. Un detalle no menor, es que fue considerado por Juan Reynoso para los últimos amistosos que afrontó la blanquirroja en marzo, frente a Alemania y Marruecos.

En medio de ese escenario, Fernando Pacheco -delantero de Deportivo Municipal- decidió dar su punto de vista sobre el futuro de Percy Liza, con quien entabló una gran amistad cuando ambos compartieron vestuarios de Sporting Cristal, escuadra que podría volver a juntarlos, si es que las variables así lo permiten.

“No he podido conversar con él. Llegó hace poco. Me alegra que esté acá, me alegra que pueda elegir un buen futuro para él. De hecho, uno siempre quiere que vaya al club donde salió, que es Sporting Cristal. Si va allá, le deseo el mejor de los éxitos. Si va a otro lugar, también”, sostuvo el actual jugador de Deportivo Municipal, en Willax Deportes.

La agenda de Sporting Cristal

Sporting Cristal sigue su curso en la Liga 1 y previo a su próximo encuentro de Copa Libertadores deberá afrontar dos partidos claves que podrían definir su ubicación en el Torneo Apertura: por ahora marchan en el sexto lugar, con 19 unidades. Los celestes se medirán ante Unión Comercio el sábado 13 de mayo y contra Cusco FC, el 20 del mismo mes. Precisamente sobre este último duelo, tuvo un cambio de horario y escenario.

El Estadio Nacional recibirá el primer encuentro de Liga 1 en la actual temporada: el choque entre Sporting Cristal y Cusco FC. El partido será este sábado 20 de mayo desde las 8:30 p.m. (hora peruana) y será el último choque de los celestes previo a disputar la fecha 4 de Copa Libertadores (recibirán a River Plate).





