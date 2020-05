Fernando Pacheco tuvo un buen 2019 con Sporting Cristal. Ello, lo llevó a colocarse en los ojos de Fluminense, uno de los cuadros más populares de Brasil, donde decidieron ponerse en contacto con los rimenses para sumar a sus filas al joven atacante nacional.

‘Fer’ se había ganado la confianza del comando técnico e, incluso, ya sabía lo que era celebrar un tanto con el ‘Flu’, pero el coronavirus detuvo el sueño que estaba viviendo en Brasil. A raíz de esta enfermedad, el clásico rival de Flamengo habría tenido problemas económicos, los mismos que evitaron que cumplan su compromiso de pago con los bajopontinos, según detallaron en tierras brasileñas.

“Fluminense violó nuevo acuerdo de pago de Fernando Pacheco e irrita al directorio de Sporting Cristal”, sostuvo el periodista brasileño de Jornal o dia, Venê Casagrande, en sus redes sociales. A pesar de ello, ambos clubes habrían llegado a un decisión que no perjudique a ninguna de las partes involucradas.

La reacción de Fernando Pacheco al recibir la propuesta de Fluminense

No es común que un equipo brasileño se fije en un jugador nacional de corta edad. Esto, tal vez, fue motivo para que Fernando Pacheco sienta que era una broma pesada al momento de escuchar que querían llevárselo a una de las ligas más competitivas del continente.

“Al comienzo, no lo creía. Pensaba que era una broma de mi representante. Cuando hablamos un poco más serios de todo esto que se dio tan rápido, lo tomé con tranquilidad. Me sentí orgulloso de mí porque es importante que un equipo grande de Brasil me tenga en cuenta. Debo reconocer que también mis amigos y mi familia pensaron que les estaba bromeando cuando se los conté”, contó el atacante nacional en entrevista brindada a Depor.

