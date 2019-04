“El fútbol no es una ciencia, Claudio Vivas”, la columna del Editor

Eso de que el fútbol genera pasiones no es cuento. Con las pulsaciones a mil todo es más difícil. Sin micrófono y con él.

Claro, uno lo dice por Claudio Vivas. Por ese “ustedes no entienden” a los periodistas tras la debacle de Cristal ante Olimpia. Pero, más allá de las ‘pulsaciones’, lo evidente es la nula capacidad de Vivas para admitir que se equivocó.

El fútbol no es mecánica cuántica, ¿no? Es decir, no es necesario recurrir a una fórmula de Stephen Hawking para entender el juego. No es una ciencia. El periodismo tampoco. En ambos se requiere conocer técnicas y tener talento, pero en ningún caso hay que ser un alienígena de una galaxia súper desarrollada para captar el conocimiento.

Es mejor desdramatizar el juego. Y recordar, por ejemplo, que Rinus Michels, el DT más revolucionario de la historia, jamás dijo “ustedes no entienden”. La soberbia es la peor aliada en todo. Siempre. Más aún, si te equivocas en todo, como le pasó a Vivas el jueves.

