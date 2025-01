El hilo rojo existe pero no siempre se une cuando uno así lo pide, porque a pesar de los esfuerzos que puso Universitario de Deportes no pudo hacer que Raúl Ruidíaz vuelva a ponerse la ‘crema’. Hace unos días, el delantero peruano comentaba que las conversaciones no se habrían dado como él lo esperaba, hoy, Manuel Barreto confirmó que tuvo que priorizar al club por encima de un jugador, por más aprecio que pueda existir.

Dentro de los nombres que sonaban para formar parte del plantel bicampeón de este 2025, era el de Raúl Ruidíaz, a quien se lo esperaba incluso para que forme parte del año del Centenario. Sin embargo, muchas dificultades se encontraron en el camino de vuelta al Monumental, que impidieron que se ponga otra vez la ‘crema’.

Si bien, las conversaciones se mantuvieron activas durante los últimos meses del 2024, hubo algo que no terminó por convencer al goleador para retornar a la capital y fue: el factor económico. Es de conocimiento público que la ‘U’ no cuenta con grandes recursos que pueda arriesgar y que hoy por hoy se rige bajo un ‘proyecto de viabilidad’ que sostiene la economía del club.

Ante esto, en una entrevista con ‘Fútbol como cancha’, programa de RPP, el director deportivo Manuel Barreto expresó: “Con el primer representante con el que hablé, fue con el de Raúl Ruidíaz, en noviembre. Seguíamos tratando de darle la forma, pero no se pudo. Llegamos a un punto en el que no alcanzamos las expectativas que tenía en su momento, porque lo último que haremos es comprometer la estabilidad del club”.

El director deportivo se vio atado de manos, ante el pedido del delantero nacional. (Foto: Universitario de Deportes)

“No podemos nosotros volver a lo que era la ‘U’ antes y lo que llevó a la ‘U’ al mal momento por el que ha pasado por tantos años. La oferta que nosotros le ofrecimos, para mí, era super competitiva. No se pudo y no íbamos a comprometer todo lo que se ha avanzado, no vamos a hacer irresponsables. Hay un plan de viabilidad que tenemos que cumplir”, agregó.

Además, mencionó que siempre hay un recordatorio de parte de la administración que es la encargada, también, de establecer un presupuesto anual que será destinado para los refuerzos que llegarán en la temporada, recordando que ya se hizo un esfuerzo grande en comprar el pase de Edison Flores "pero la gente se olvida de eso".





¿Llegará otro refuerzo a Universitario?





El conjunto ‘merengue’ es uno de los que menos ha movido su planilla en cuanto a refuerzos del exterior, pues ha decidido seguir confiando en los que permanecen en este 2025. Sin embargo, Manuel Barreto aseguró que no se ha cerrado el mercado para Universitario de Deportes y que aún usan la lupa para buscar un último refuerzo.

“El libro de pases está abierto hasta el 25 de febrero. Mientras esté esa posibilidad, lo pensaremos. Queremos tomarnos el tiempo necesario para observar al equipo, evaluar su desempeño en partidos importantes y definir las necesidades del profe Fabián Bustos”, declaró.

"Estamos viendo extremos y Fabián busca un perfil particular. Estamos ansiosos de competir y estos partidos arrojan conclusiones", concluyó.





