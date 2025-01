Como parte del inicio de la campaña del 2025, Cienciano del Cusco, sumó un nuevo socio estratégico con el fin de trabajar de la mano por los objetivos que tienen pactados para esta nueva temporada. En ese contexto, el administrador del club, Sergio Ludeña, llegó a la capital para ser partícipe de la firma del convenio, pero también se dio el tiempo de expresar las incomodidades del club sobre los últimos hechos suscitados con la Federación Peruana de Fútbol y la empresa encargada de los derechos televisivos.

Esta mañana se realizó el sorteo del fixture de la Liga 1 2025, donde cada equipo pudo conocer su cronograma oficial de partidos para la primera parte del año. Se oficializó, además, que el Torneo Apertura estará empezando el próximo 7 de febrero, una semana más tarde de lo que se tenía pensado en un inicio.

Pero lo que realmente viene siendo una preocupación para los clubes es la forma en la que se viene manejando el tema de los derechos televisivos y los problemas que presenta últimamente la empresa encarga de los mismos que es 1190 Sports. Ante esta situación, el administrador de Cienciano, Sergio Ludeña aseguró que espera haya mejor comunicación de parte de la FPF.

“Hoy nos hemos enterado que el torneo comienza 7 días después, veremos si algo cambia en el camino, hay reuniones pendientes con la Federación, sobre todo por los derechos de televisión. Estamos como club totalmente preocupados por el comportamiento de la empresa que tiene los derechos de transmisión, tiene muchos retrasos de pago y eso no es sano para la economía de las instituciones responsables que tenemos que cumplir todos los meses con diferentes compromisos”, señaló en conferencia de prensa.

La falta de pago podría ser un problema para los equipos que se solventan principalmente en base a dichos ingresos, por sobre otras alternativas que puedan encontrar, por lo que también mencionó que de no corregirse dicha situación deberían buscar otra productora que si pueda cumplir con lo que se le promete a los clubes.

“Tenemos unas reuniones en la tarde en la Federación, mañana también con los diferentes equipos. Estamos trabajando para que esto se pueda corregir, lo único que buscamos es que se pague a tiempo, que tengamos la seguridad que no vamos a tener estos inconvenientes nuevamente en el 2025 o de lo contrario que se busque un operador que pueda cumplir con todos los compromisos”, agregó.

¿Qué dijo Ludeña sobre los regresos de Ayacucho FC y Deportivo Binacional?





En medio de la controversia por los retrasos que se generaron para el inicio de la Liga 1 2025, dos nombres se incluyeron en la lista final de equipos participantes: Ayacucho FC y Deportivo Binacional. Quienes, a través de resoluciones judiciales, retornaron a la primera división.

Sin embargo, la FPF no se ha quedado de brazos cruzados ya que consideran que no fue lo adecuado acudir a esas instancias por lo que respondieron alzando la voz ante la FIFA. Hoy en el sorteo, el gerente de Liga 1 aseguró que no se harán responsables si durante el transcurso del torneo la decisiones del ente rector del fútbol mundial puedan alterar el caso de algún club, a lo que Ludeña también hizo incapié.

“Hemos visto que hay dos equipos que van a jugar por temas judiciales, considero que eso no le hace bien al fútbol pero es una decisión netamente de la Federación, lograr que esto se mantenga en el transcurso del año o se corrija antes de comenzar el torneo para no trastocar nuestro campeonato. Si ya se les otorgó las licencias que no se desvirtúe el torneo en el transcurso”, manifestó.









