Los sueños siempre están para cumplirse, aunque haya que esperar con paciencia para que llegue el día de la felicidad máxima. Esta mañana, del domingo 29 de junio, cuando se continuaba con la jornada 17 del Torneo Apertura, un joven futbolista fue el protagonista de una victoria de Sporting Cristal, quizá no por haber marcado uno de los goles frente a Comerciantes Unidos, pero sí por haber debutado a su corta edad en el fútbol profesional. La nueva apuesta de Paulo Autuori tiene nombre y apellido, y es: Duham Ballumbrosio.

Creciendo en la cuna de una familia con mucho ritmo y sabor, Duham Ballumbrosio no solo demuestra que el talento corre por las venas en una pista de baile, si no también lo hace en una cancha de fútbol. Donde demuestra un ‘swing’ diferente, por el cual el estratega de Sporting Cristal decidió darle la oportunidad para ser titular en el Alberto Gallardo.

Ante este, Ballumbrosio no dudó en mostrar su alegría y contar lo mucho que le ha brindado el cuadro de Cristal: "Es imposible explicar todo el sentimiento que tengo, ya que estoy aquí desde los 12 años prácticamente, Cristal me ha visto crecer, me ha desarrollado, nada o todo y estar aquí creo yo que es un orgullo para mí, para mi familia, para los dirigentes, para los que me vieron, para los que confiaron en mí y nada, y este es un pequeño paso para que comienza así mi gran carrera".

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos se enfrentaron por la fecha 17 de la Liga 1. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

Duham ya tenía pensado el momento en el que iba a debutar, saliendo en lista en la jornada anterior esperó poder sumar algunos minutos, pero no lo logró. Grande fue su sorpresa al enterarse que los planes de su comando técnico serían distintos pues lo harían debutar como titular en este partido.

“Ya tenía algo pensado porque los compañeros me apoyan muchísimo y nada, confío en mí, no sentí nada de miedo, la verdad más que ansioso, no he podido dormir de la ansiedad de querer jugar ya y nada, que esto apenas comienza”, indicó en diálogo también con L1 Max.

Por supuesto, el respaldo de su familia es algo que también agradece: “El partido pasado contra Deportivo Garcilaso creo, mi primera convocatoria pensé que iba a entrar y traje a toda mi familia, pero no pude ingresar. Este recién es mi primer titularato, mi primer partido y apenas pudo venir mi mamá, mi hermana, mis tías, pero yo sé que toda mi familia, mis amigos, todos me están viendo desde el Carmen”.

El joven de 17 años es consciente de la responsabilidad que conlleva el vestir la camiseta de Sporting Cristal, pero también sabe que debe tener los pies sobre la tierra para responder ante las diversas situaciones que se le puedan presentar en este camino de altos y bajos para el fútbol.

“Fuimos a celebrar mi primera convocatoria, aunque un poco triste, claro, porque no pude entrar. Pero estar con mi familia y vivir algunos momentos así (tomar un micro a la salida del Estadio), eso representa mi humildad que tengo y sé de dónde vengo”, concluyó.

