Desde que Oliver Sonne apareció en la órbita de la Selección Peruana, cada cosa que le suceda o haga es noticia en nuestro país. Su gran rendimiento en la Superliga de Dinamarca ha hecho que sigamos los partidos del Silkeborg IF, por lo que este domingo quedamos sorprendidos frente a lo que vivió en el duelo con el Odense BK: tuvo que ser sustituido a poco del final, pues recibió un duro golpe en el rostro que lo tumbó en el suelo por unos minutos.

Corrían los instantes de descuento cuando un centro al área del Silkeborg IF terminó en la cara del lateral derecho, lo que provoco que se tirara en el gramado para que fuera atendido por el departamento médico. Ya que no faltaba nada para el pitazo final, el comando técnico de Kent Nielsen no quiso arriesgarlo innecesariamente y pidió su cambio para el ingreso de Robin Østrøm.

Así pues, Sonne salió por sus propios medios y según las imágenes de la transmisión del partido, no corrió mayor peligro. En lo concerniente al encuentro, el equipo de Oliver no pudo ganar y perdió una gran oportunidad para acercarse al Copenhague, líder en la tabla de posiciones con 29 puntos. De esta manera, con 26 unidades en su cuenta, los de Nielsen se mantienen en la tercera casilla luego de ocho victorias, dos empates y tres derrotas.

Por otro lado, hace unos días el futbolista de 22 años declaró para los medios oficiales del Silkeborg IF y reveló detalles inéditos sobre su estadía en nuestro país. A pesar de que no fue considerado para los partidos frente a Chile y Argentina por las Eliminatorias 2026 –contra la ‘Roja’ se quedó en el banquillo y frente a la ‘Albiceleste’ no salió en lista–, quedó muy entusiasmado por el recibimiento de sus nuevos compañeros y el cariño de la hinchada.

“Fue un cambio de cultura. La presencia en los entrenamientos fue totalmente diferente. Todo el equipo estaba muy profesional. Había algo a lo que tenía que acostumbrarse. Había un lenguaje diferente, así que tenía que saber cómo comunicarme con los demás. Ellos no entendían muy bien el inglés y yo no entendía el español, por supuesto”, manifestó.

Asimismo, Oliver Sonne también habló sobre el diálogo que tuvo con Juan Reynoso antes de volver a Dinamarca y el deseo que tiene de demostrar su juego en la ‘Blanquirroja’. “Me gustaría ir a jugar y demostrar lo bueno que soy. Espero, por supuesto, tener la oportunidad la próxima vez. Había hablado con el entrenador aquí, después de los partidos y antes de irme a casa. Dijo que estaba muy satisfecho con la manera en la que me presenté en el campo. Pensó que era un buen jugador y también pensó que era mágico ver la manera en la que estaba involucrado en el equipo”, remarcó.

Oliver Sonne todavía no pudo debutar con la Selección Peruana.





Los próximos retos de Oliver Sonne con el Silkeborg IF

Luego de este empate sin goles en casa, Silkeborg IF volverá a jugar la próxima semana cuando visite al Hvidovre por la cuarta ronda de la Copa de Dinamarca. Dicho compromiso está programado para el miércoles 1 de noviembre desde las 12:00 p.m., se disputará en el Hvidovre Stadion y, si bien no contará con una transmisión exclusiva para Latinoamérica, en Depor te brindaremos todos los detalles de una nueva actuación de Oliver Sonne.

Por otro lado, tras este duelo copero, los dirigidos por Kent Nielsen seguirán con su calendario del torneo local visitando al Viborg por la décima cuarta jornada de la Superliga de Dinamarca. Este encuentro está pactado para el domingo 5 de noviembre desde las 8:00 a.m. y tendrá lugar en el Viborg Stadion. El conjunto de nuestro compatriota está obligado a robar puntos fuera de casa para seguir en la pelea por el título.





