En Sporting Cristal, después de haber logrado victorias abultadas con muchos goles, esa etapa parece ser cosa del pasado. En sus últimos partidos, el equipo rimense no logró ganar y ahora sumó una nueva derrota en el Torneo Clausura. El equipo de Guillermo Farré no pudo contra Melgar y perdió 2-0, complicándose en la tabla de posiciones, donde ahora se encuentra lejos del primer lugar (se encuentran quintos con 12 puntos). Tras finalizar el partido, el DT argentino ofreció un análisis del enfrentamiento en Arequipa. En conferencia de prensa, mostró su disconformidad con el resultado, indicando que el duelo no fue beneficioso para ellos y que el planteamiento no fue el correcto.

Un gol en el primer tiempo y otro sobre el final del segundo tiempo liquidaron todas las posibilidades de los bajopontinos de sumar de a tres como visitantes. Con esta derrota, Sporting Cristal perdió la oportunidad de pelear por los primeros lugares del Clausura. Ahora, la lucha por el liderazgo está en manos de Alianza Lima con 17 puntos y Universitario con 15 unidades, seguidos de cerca por Cusco FC con 14.





Uno de los que mostró más disconformidad por el resultado en el Monumental de la UNSA fue el DT Guillermo Farré. Tras finalizar el encuentro, en conferencia de prensa, habló sobre el partido y expresó su descontento con el sistema de juego que mostró su equipo. “En principio el partido no salió beneficioso para nosotros, quizás el planteamiento haya sido equivocado, después tendré que volver a ver las imágenes. El 2-0 te deja un sabor feo porque en el primer tiempo las cosas no se hicieron bien pero el segundo tiempo fue parejo, de ida y vuelta y que te conviertan el gol al último te deja un sabor feo pero el partido no fue para nada beneficioso para nosotros”, resaltó.

Con esta nueva derrota en la segunda parte de la Liga 1, Sporting Cristal suma su segunda caída, después de perder en la primera fecha contra ADT. Además, una de las falencias que presenta el equipo es su desempeño como visitante, donde hasta la fecha no ha logrado una victoria. Han empatado 1-1 contra Los Chancas en Andahuaylas, también 1-1 contra Atlético Grau en Piura, y ahora han perdido 2-0 contra el Dominó en Arequipa.

Sin embargo, en zona mixta, Farré no se limitó a hablar solo del partido. Al ser consultado sobre Maxloren Castro, quien salió en el segundo tiempo, el entrenador aclaró la situación del futbolista de 16 años. “Iban 75 minutos, había hecho un desgaste muy grande. Consideraba que poniendo a Ascues podíamos tener más tenencia en la gestación de juego. Tuvo dos o tres posibilidades Adrián de finalizaciones por banda que las hizo de buena manera. Max ya había perdido la frescura y opté por ese cambio”, comentó.





¿Qué se viene para Sporting Cristal?

Después de terminar su partido en Arequipa, Sporting Cristal necesitará prepararse con rapidez para su próximo desafío, ya que se enfrentará a un oponente complicado en la siguiente jornada. Los jugadores de Sporting Cristal jugarán contra UTC el próximo domingo 25 de agosto en el estadio Alberto Gallardo. Este partido corresponde a la fecha 9 del Torneo Clausura y está programado para las 11:00 a.m. (hora peruana).

A pesar de la racha de buenos resultados que venía atravesando, tras el último partido contra Melgar, su posición en la tabla de posiciones se ha complicado. El equipo de Guillermo Farré, que estaba entre los tres primeros, ahora se encuentra en el quinto lugar con 12 unidades en esta segunda parte del torneo, a cinco puntos del líder (Alianza Lima). Por otro lado, en la tabla acumulada, la situación es diferente, ya que los celestes son segundos con 52 unidades, a tres puntos de Universitario, que tiene 55.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR