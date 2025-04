En un inicio de año accidentado para Sporting Cristal, en este 2025, las lesiones dejaron ciertos estragos en el mediocampo del plantel. Gustavo Cazzonati es baja hasta fin de año, Jesús Pretell no tiene fecha de retorno, al igual que Yoshimar Yotún, quien no juega desde el 2024. Esta situación ha generado la constante rotación de algunos jugadores como Martín Távara, Catriel Cabellos o Jostin Alarcón y, el pasado jueves ante Cerro Porteño, Paulo Autuori (quien llegó en reemplazo de Guillermo Farré) sorprendió a todos al colocar un nuevo nombre en la mesa: Henry Caparó. El joven de 20 años debutó como profesional en la Copa Libertadores y no defraudó.

Con la ’39′ en la espalda, Autuori decidió colocarlo a los 83′ del partido y darle un giro distinto al mediocampo. Si bien fueron pocos minutos los que estuvo en el campo de juego, aportó de manera constante con recuperación de balón y lanzó el centro para el gol del empate de Rafael Lutiger.

Feliz por esta oportunidad, Caparó publicó un post en redes sociales donde reflexiona sobre este importante momento para su carrera como profesional. Además, agradeció a los que lo apoyaron desde su etapa formativa e impulsan para seguir adelante, dedicándoles también algunas palabras.

“Primero agradecer a todas las personas que me apoyaron desde el inicio en esta carrera, por los que confiaron en mí y por los que siempre me apoyaron y apoyan en cada paso que doy. Este es el primer paso en el camino que siempre soñé “mi debut profesional”, ahora emocionado por lo que viene y afrontarlo con el mismo entusiasmo de siempre. Por los que me apoyaron en las buenas y en las malas, este debut es para ustedes", se lee en post.

De inmediato, la situación generó reacción de hinchas y compañeros de la institución. Incluso, de algunos que vienen jugando con él desde las divisiones menores, coincidiendo todos en un apelativo: “Busi”, en referencia al futbolista español Sergio Busquets porque ocupan la misma posición.

Los comentarios a Henry Caparó tras su debut con Sporting Cristal. (Foto: Instagram)

Aunque este fue su debut como futbolista, ya había sido considerado en la Liga 1 y se quedó en el banquillo frente a UTC, además aparecer en lista contra Palmeiras en Lima y ante Bolívar en La Paz. En la interna de Sporting Cristal le tienen mucha consideración y esta vez Autuori le dio el respaldo que tanto estaba esperando desde que de muy niño soñó con ser jugador.

Por lo pronto, su inclusión podría darse de manera gradual en el esquema del DT, teniendo en cuenta las constantes rotaciones en este sector y las palabras del brasileño quien aseguró trabajar de manera constante con las canteras del equipo. Además, jugar Liga 1 y Copa Libertadores significa un desgaste para el plantel y los habituales titulares.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de empatar por 2-2 en su visita a Cerro Porteño por la Copa Libertadores, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el lunes 28 de abril desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

