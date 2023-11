Aunque luchó hasta la última fecha para ganar el Torneo Clausura 2023 o clasificar a los play offs por el título nacional, Sporting Cristal se quedó con las manos vacías en la última temporada. Luego de la salida de Tiago Nunes (es nuevo DT de Botafogo de Brasil), muchos hinchas celestes no dejan de criticar la gestión de Innova Sports, dueño del cuadro ‘cervecero’. Por supuesto, también hay comentarios en contra de Joel Raffo, presidente del club. Por tal motivo, este viernes, un grupo de aficionados rímenses alzó su voz de protesta en el distrito de Miraflores.

En las redes sociales se difundieron videos donde se puede ver a varios hinchas realizando cánticos en contra de la empresa peruana de gestión deportiva. Asimismo, llevaron un cartel grande donde aparecen las fotos de Raffo y Guido Bravo, gerente deportivo que puso su cargo a disposición tras la última jornada del Clausura. “Fuera Innova”, es el mensaje que aparece en la pancarta.

Comunidad Celeste Oficial, un grupo de hinchas del club, señaló en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Vinimos a las oficinas de AGREF (Asesoría y Gestión Responsable de Futbolistas) a mostrar nuestro descontento con la gestión de Innova. Los aficionados están cansados de las malas decisiones de la dirigencia y quieren un cambio inmediato para luchar el título en 2024.

Cabe recordar que Innova Sports adquirió en su totalidad a Sporting Cristal en el año 2019. Esto marcó la salida de Backus del accionariado del club, después de más de sesenta años, en los que se consiguieron 19 títulos de Primera División, incluido el tricampeonato entre 1994 y 1996. Además, llegó a la final de la Copa Libertadores en 1997.

Hinchas protestaron contra Innova Sports. (Foto: ComunidadCeleSC)





¿Yoshimar Yotún dejará Sporting Cristal?

Durante los últimos días viene generando mucha expectativa el interés que tiene Universitario de Deportes por Yoshimar Yotún, el cual fue confirmado oficialmente por Jean Ferrari, administrador de los ‘cremas’. “Sí, lo queremos. A mí personalmente me encanta. Es un refuerzo ideal para la Copa (Libertadores). Imagínate ese mediocampo con Rodrigo (Ureña), Piero (Quispe) y Martín (Perez Guedes). Vamos a ver”, dijo hace unos días en diálogo con El Comercio.

Sin embargo, en Sporting Cristal no tardaron en responder estas afirmaciones y Joel Raffo, presidente de la institución rímense, fue enfático al señalar que no tienen ni el más mínimo interés de negociar la salida de ‘Yoshi. “Definitivamente, por lo que representa ‘Yoshi’, tanto dentro como fuera del campo va a generar interés de clubes nacionales e internacionales. Eso lo sabemos y es natural. Sin embargo, no tenemos la mínima intención de que pueda ser transferido”, sostuvo en una entrevista con ESPN.





