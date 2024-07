Lo sucedido entre Paolo Guerrero y la directiva de César Vallejo el último sábado en el Estadio de Mansiche generó una controversia que escaló hasta la interna del plantel. En su momento, ‘Chicho’ Salas salió a hablar al respecto e indicó que el ‘Depredador’ se encontraba apto físicamente para jugar contra Alianza Lima; sin embargo, el delantero precisó que no estaba bien. Ante eso, Richard Acuña salió a hablar y comunicó que si el ‘Depredador’ busca salir de los ‘Poetas’, esto no es algo viable. Tras todo esto, Jefferson Farfán salió al frente y envió un peculiar mensaje de respaldo que estaría destinado a su amigo de toda la vida: “Tranquilo, hermano. Pronto se sabrá la verdad”, dijo.

En las últimas horas, Paolo Guerrero y César Vallejo entraron en una serie de controversias luego de que el jugador no jugara ante Alianza Lima. Más de uno salió a hablar al respecto sobre la situación que vive el jugador con el club, donde el delantero ya no quisiera continuar con los Poetas y estaría buscando la forma de rescindir contrato. Por tal motivo, no ingresar al campo era clave para que pudiera migrar a otro equipo.

El entorno del delantero de 40 años y la directiva se encuentran buscando llegar a un acuerdo para que ambas partes puedan terminar en buenos términos. Ante esto, Paolo, que aún pertenece al club trujillano, se encuentra realizando trabajos de entrenamiento en las instalaciones donde pronto se sabrá cuál será el desenlace de su situación, con la posibilidad de llegar a Alianza Lima sonando cada vez más fuerte.

Ante todo esto, Jefferson Farfán, compadre de Paolo Guerrero, publicó un curioso mensaje luego de toda esta polémica en la que está envuelto su amigo de infancia. La ‘Foquita’, a través de unas historias de Instagram, envió un mensaje misterioso. “Tranquilo hermano, pronto la verdad de la milanesa. Otra vez lo hizo el falso”, publicó exfutbolista de la Selección Peruana.

Es importante aclarar que el conductor de ‘Enfocados’ no mencionó nombres ni temas en particular. Sin embargo, cada vez que su amigo se vio envuelto en algún problema, siempre se mostró solidario ante su situación. Como se recuerda, la ‘Foquita’ anteriormente tuvo una diferencia con el exentrenador de Alianza Lima, Guillermo Salas, indicando que no se comportó de la mejor manera con él. Ahora que Guerrero también tuvo una discusión con ‘Chicho’, ¿será esta historia para el DT?

Mensaje de Jefferson Farfán a través de las redes sociales. (Foto: Captura de Instagram).









¿Hasta cuándo es el contrato de Paolo Guerrero con la UCV?

Paolo Guerrero firmó un contrato con la Universidad César Vallejo hasta finales de 2024 y tiene una opción para renovar. “Tenemos una cláusula en la cual tiene un año, con opción a dos, y esperemos que esos dos años que nos hemos propuesto como situación pueda estar con nosotros”, señaló César Acuña en el pasado mes de febrero.

Según las reglas de la Liga 1, si un jugador es parte de un partido tanto en el Apertura como en el Clausura, no puede cambiar de camiseta en el campeonato nacional. Por tal motivo, como todavía no ha tenido minutos en el Clausura, sí puede ir a otro club peruano. Se estima que Alianza Lima intentaría fichar al ‘Depredador’ para el resto de la temporada.





¿Qué pasará con Paolo Guerrero?

Marcelo Bee Sellares, abogado argentino con especialidad en Derecho Deportivo y Administrativo, dio luces de cómo está suscrito el contrato del ‘Depredador’ y lo que podría surgir a partir de eso. Según explicó el letrado, en sus redes sociales, las partes que firmaron el vínculo solo podrán resolverlo en los últimos días de diciembre del 2024.

Además, no existe una condición que obligue a una indemnización de daños por una ruptura unilateral, ni cláusula de salida o rescisión anticipada. Entonces, lo expuesto solo allana el camino para un escenario: que Paolo Guerrero se siente a dialogar con los altos mandos de César Vallejo y resuelva sus diferencias en una carpeta. Si no se da esto y Richard Acuña cumple su palabra, el ariete de 40 años no solo podría quedar congelado, sino también perdería continuidad y su posible convocatoria para el reinicio de las Eliminatorias 2026 estaría en riesgo.

Paolo Guerrero no entrenaría junto a UCV. (Foto: Twitter)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR