Teddy Cardama, técnico de fútbol “Voy a ser muy claro, es la liga más inocente, por no decir tonta, de Sudamérica. Estamos con el cuento hasta indiscriminado de la presencia de jugadores extranjeros en nuestro país, ojo que hay buenos extranjeros como Cauteruccio, pero estamos hablando de un universo de entre mil, ocho o diez quizá. Indiscriminado por el uso de cupos, seis extranjeros y el abuso de la nacionalización. Ves a equipos que juegan con hasta nueve jugadores extranjeros, y el cuento de fondo es que con eso el nivel del fútbol peruano va a crecer. Se crece con la incorporación y presencia de técnicos y jugadores extranjeros que te brinden esa posibilidad. Están equivocados si creen que la liga peruana se potenciará con la presencia indiscriminada de jugadores extranjeros de bajo nivel y de técnicos de pobre nivel o de poco nivel competitivo a nivel internacional”. “Es duro y a través de la historia vas a saber eso. Nos metieron en la cabeza que somos un país competitivo, yo dije también en un momento que clasificar a un Mundial iba a significar la solución a todos los problemas del fútbol que tiene el fútbol peruano. Se juega donde y cuando se quiere y como se quiere, o sea, canchas en mal estado y todo lo demás, y no es de ahora, es de siempre. Seguimos en el mismo cuento, con peruanos o sin peruanos, la situación sigue siendo la misma. ¿Cómo potenciamos al jugador peruano si hay equipo que están con nueve jugadores extranjeros en el campo? Juegas con los extranjeros en el campo y es peor, los resultados son peores. Entonces, estamos encaminados mal. Nos cuesta justamente por el poco nivel competitivo de la liga, tú ves jugadores de segunda, tercera división que llegan, la liga se hace competitiva en la interna y cuando vamos a competir afuera no. Yo no tengo nada en contra de los extranjeros, pero no nos están aportando absolutamente nada, salvo excepciones. Si vamos a intentar crecer, que sea con las convicciones nuestras, con las convicciones propias. Hoy la ciencia y la tecnología nos permiten tener un crecimiento importante, y estas materias no solo las conocen de afuera o en determinados sitios. Todo eso hay que revisar”. “De verdad, es que espero lo mejor desde el lado de la sensación que quiero lo mejor para los equipos peruanos, pero la realidad demuestra otra cosa. Tenemos que seguir insistiendo y si no nos da resultados con otros, hay que insistir con los nuestros. Espero lo mejor y que el tiempo de preparación les haya servido. En los dos primeros casos (Melgar y Cristal) no nos sirvió absolutamente de nada, ahí están los resultados. No sé si tanto Alianza como la U van a estar en las condiciones adecuadas como para encaminar de pronto una clasificación a la siguiente ronda. En el caso de la U, hay buenos jugadores, creo que han hecho buenas contrataciones, en Alianza también. En el caso de Cristal y Melgar, los resultados dicen todo lo contrario”.

Eddie Fleischman, periodista deportivo “No tengo ninguna duda de que la liga peruana es la más débil de Sudamérica. Pero no solamente por los resultados de Melgar y Cristal en este caso, sino que además la precariedad con la que se juega, el descuido, el desinterés que hay por la competitividad, las canchas en las que se juega, la paupérrima formación de menores, la forma como se llevan los torneos de jóvenes, de reservas, los horarios en los que se programa partidos, la forma como se maneja la disciplina y los reglamentos. Todo, realmente todo es informalidad, incompetencia, improvisación y en muchos casos, corrupción”. “Nos cuesta dar la talla en torneos internacionales porque simplemente no hacemos lo que hay que hacer para poder dar la talla. Si uno se va a presentar a un examen no puede ir sin estudiar. El fútbol peruano no hace las tareas, no forma, no compite, no tiene un torneo fuerte, no tiene planificación en sus clubes, no se exige el trabajo de menores en serio. Entonces si los torneos son malos, las canchas son malas, los horarios son malos, los arbitrajes son malos, se maltrata al jugador, se busca los dobles contratos, se hace todo improvisado, los resultados suceden así. Es la consecuencia normal de hacer todo mal”. “Creo que la U y Alianza no dan demasiado para ser optimistas, pero obviamente también va a depender del grupo que les toque. Hay que esperar el sorteo el 18 de marzo, pero tengo claro que ni Alianza ni la U tienen un suficiente nivel competitivo como para aspirar a llegar a octavos de final del torneo. No lo creo, pero ojalá yo me equivoque y hagan buenas campañas”.

Fernando Egúsquiza, periodista deportivo “Sí, somos la peor liga de Sudamérica a partir de los resultados obtenidos en esta Copa Libertadores. Si hasta el año pasado había dudas respecto de si éramos o no la peor liga, por lo menos el arranque de este año nos demuestra que una liga como la boliviana, que el año pasado se pasó muchos meses sin competir por temas de la Federación Boliviana, de deudas y demás, que no ha podido hacer su calendario deportivo de manera regular, nos ha superado. Nos ha superado ahora no con sus principales equipos como Bolivar o The Stronger, sino nos han ganado con Always Ready y Aurora. Yo creo que lo que ha sucedido demuestra que en este momento somos la liga de más bajo nivel de Sudamérica. Si teníamos dudas, creo que las hemos confirmado”. “Siempre he considerado que tenemos un campeonato mediocre porque lamentablemente el presidente de la federación estuvo siempre interesado en que hayan demasiados equipos en la primera división y yo soy un convencido de que en el fútbol peruano no pueden participar 18 equipos como actualmente participan y mucho menos como el año pasado que fueron 19 en una liga impar. Nuestra liga es desordenada, es poco competitiva y no debe tener, desde mi punto de vista, más de 12 equipos en la primera división; acá hay 18. Por eso es que hay tanta diferencia entre los equipos que hacen inversión como la U, Alianza y Cristal y los equipos que tienen una inversión mínima a los que les terminan ganando de local y de visitante, incluso en la misma altura, y no se les puede hacer diferencia de ningún tipo, porque claramente son los equipos de la capital, en este caso los tres grandes, muy superiores. Eso al lado de malas canchas que tiene el fútbol peruano que no permiten que se desarrolle el deporte como corresponde. También creo que influye el tema de los horarios en los que se juegan aquí. Creo que se vela más por el interés del club local que por el espectáculo, se juegan partidos a altas temperaturas, en el calor, en la altura que hacen que el espectáculo, como lógica consecuencia, sea lento y no podemos establecer una buena participación a nivel internacional. Nuestro mismo campeonato muestra carencias que al final influyen en el ámbito internacional”. “A priori deberíamos esperar poco. En realidad me gustaría que tanto la U como Alianza puedan tener una buena participación pero con lo que han contratado, siendo equipos que prácticamente se parecen mucho en potencial a los de los años anteriores yo creo que nos va a costar la Copa Libertadores. Igual estamos hablando del campeón y el subcampeón del fútbol peruano, deberían, espero, tener una actuación digna y decorosa, pero la verdad no tengo muchas expectativas y creo que la máxima aspiración de los equipos peruanos en Copa Libertadores es cuando menos terminar tercero en su grupo y seguir el camino de Copa Sudamericana. Creo que nuestros equipos están más hechos para competir con alguna posibilidad en la Sudamericana y no en la Copa Libertadores donde claramente nos queda muy grande el torneo”.

Daniella Fernández, periodista deportivo “Definitivamente el nivel de la liga peruana es bajo. No creo que menos de la boliviana, pero estos casos (Cristal y Melgar) nos hace ver una vez más que el fútbol peruano está en una crisis. Dos instituciones que trabajan bien desde el escritorio se ven superadas en la cancha por dos equipos que el 2023 su liga estuvo paralizada meses y son dos equipos que no son los fuertes de Bolivia como por ejemplo Bolívar o The Strongest. Mientras que Melgar y Cristal son protagonistas del fútbol peruano. Hoy Cristal tiene al delantero más goleador del mundo en lo que va del 2024 y ni con eso pudo”. “Creo que pasa por un tema de la estructura del fútbol peruano, que está en crisis. Tenemos casos aislados como el de Melgar en Sudamericana de la mano de Néstor Lorenzo, y tendríamos que retroceder mucho para llegar a Cienciano campeón. Cuesta dar la talla debido a qué la liga peruana es baja, es la liga con más paras en un partido y es el resultado de que los procesos son malos, hay poca continuidad de los comandos técnicos y tampoco hay nuevas generaciones de futbolistas”. “Que hagan un buen papel. Hay que esperar para ver qué equipos estarán en sus grupos. Es importante que se consoliden como colectivo y tener plantel para pelear los dos torneos. El ideal sería que ambos avancen de la fase de grupos, y de no ser así caer en la Sudamericana”.

Coki Gonzales, periodista deportivo “Sí y no hay un solo argumento para decir que no es así”. “Son varios factores, pero todo termina en la estructura del fútbol peruano en las cabezas, chicos con escasa formación competitiva. Así mismo el deporte de alta competencia necesita atletas y ser un atleta implica muchas cosas desde la alimentación como distintos hábitos que el futbolista peruano no está preparado”. “La verdad prefiero esperar saber que grupos tendrán, pero no soy muy optimista”.

Omar Ruiz de Somocurcio, periodista deportivo “Me parece que en el caso de Melgar, el proyecto del equipo arequipeño para este año ha sido bastante inferior a los demás. Creo que el dueño del club ha perdido un poquito la motivación en el club, después del año pasado que fue un año complicado y de Muner nunca le agarró la mano al equipo. Cristal es diferente, Moreira creo que venía bastante bien. El resultado es un accidente del fútbol, ligado a que es bravísimo jugar a más de 4 mil metros de altura. Cuando Always Ready lleva a jugar al Alto a Cristal, cosa que no hacía antes, porque antes jugaba en La Paz, le complicó mucho la vida, y cuando lo empata Cristal, siente que lo puede ganar y ahí se le viene la noche. No creo que la liga peruana sea la más baja de Sudamérica, obviamente algunos clubes son una isla, la U, Cristal, Alianza tienen una diferencia enorme con los demás clubes, porque esos tres han invertido bien, creo que han contratado mejor que en otros tiempos, creo que de ninguna forma están por debajo de las ligas bolivianas, venezolanas, incluso te diría que estamos empatados con la chilena”. “Porque hay una brecha económica enorme. Este año, se ha invertido mucho más que en otros años; desde el año pasado que se incrementaron los presupuestos y este año mucho más. La diferencia económica es la que realmente hace que haya una brecha inmensa, entre los clubes brasileros principalmente. Los equipos brasileños tienen una diferencia económica abismal con todos los demás. Además de eso, antes se contrataba muy mal. Habían dirigentes que, por ver temas de negocios, hacían contrataciones increíbles, pero este año uno se da cuenta que han contratado bastante mejor. El tema de la inversión, la cantidad de plata que entra en el negocio y la forma como se invierte. Creo que en la U y Alianza vamos a poder ver quizá un pequeño cambio este año, pero igual la brecha económica sobre todo con los brasileños y argentinos es inmensa”. “Va a depender del sorteo que es el 18 de marzo, va a depender de eso. Si te tocan dos equipos brasileños en un grupo y ‘mancaste’, que es lo que pasa mucho últimamente, un equipo brasileño del séptimo lugar tiene una diferencia económica abismal con cualquier equipo peruano o del continente. Depende del sorteo, cualquier rival será complicado, pero en el sorteo se va a saber”.

Michael Succar, periodista deportivo “No me basaría solamente en estos partidos de ida y vuelta, sino me basaría en general cómo le ha ido a los bolivianos y a los peruanos a nivel internacional en el último tiempo. El año pasado, Cristal le ganó la ida y la vuelta a The Strongest, siendo un equipo más fuerte que este Always Ready y que le había ganado a River y a Inter. En base a eso, sí, los equipos bolivianos clasifican a la siguiente ronda mucha veces. El año pasado, le pasó a Bolivar, que llegó a cuartos. Creo que los equipos peruanos son los más débiles en torneos internacionales sin duda. Desde el 2013 no metemos a un equipo a octavos de final, han pasado 11 años. Cristal, el equipo que más veces ha jugado Copa, no clasifica desde el 2004, por más que el año pasado su participación haya sido digna. Yo no me remitiría al tú a tú de Perú con Bolivia, me remitiría a los resultados en general de los peruanos en copas internacionales y de los bolivianos en copas internacionales. Nos superan, claramente, ahora creo que el factor altura es clave, porque a la mayoría de equipos de Sudamérica les cuesta una vida jugar en altura, pero es su altura, su geografía y eso los pone por delante de nosotros en torneos. Hablar de la liga ya es un poquito diferente, porque yo creo que hay otras cuestiones. Hay muchos jugadores que la rompieron en Bolivia, vinieron acá y no la hicieron. Entonces yo baso mi respuesta en resultados a nivel internacional, lo cual nos deja por debajo de Bolivia” “Uno de los factores principales es por nuestra liga, la velocidad en la que jugamos, jugamos más lento. Los jugadores tienen más tiempo para tomar decisiones, no están tan presionados. ¿Por qué jugamos más lento? Varias cosas. Geografía, para el visitante es muy difícil jugar rápido en la altura o en el calor. Canchas, nuestras canchas no ayudan a jugar rápido, algunas canchas sí son buenas, pero no entrenamos en canchas buenas. Por lo tanto, solamente juegas en una cancha rápida, como se juega en la Copa Libertadores, una vez cada dos semanas. Esa es clave, que las canchas de entrenamiento también sean canchas rápidas para que llegues al partido con esa costumbre; entonces, la velocidad del juego. Lo segundo, la calidad de los planteles. Todavía no tenemos la calidad de los planteles que tienen los equipos que clasifican. El año pasado, Cristal hizo una copa muy digna, clasificando fases, quedando tercero en la siguiente y Alianza sumó algunos puntos, pero todavía no tenemos la calidad de los planteles de otros países. Para mí ahí están las dos claves, una es la liga, la otra es la calidad del plantel, que tiene que ver con los jugadores que puedes contratar por tu presupuesto y también con los jugadores que saques de menores. En el presupuesto creo que hemos empatado a otros países, hasta superado a otros. En sacar menores hemos retrocedido, entre ambas cosas creo que se van conformando los planteles”. “Yo creo que de Alianza va a ser una mejor copa que el año pasado y creo que la U va a ser una copa como mínimo aceptable ¿Qué es aceptable? Depende del grupo que le toque. Aceptable es lo de Cristal el año pasado; por ejemplo, pasó dos etapas, siete puntos en el grupo con River y con Inter. Va a depender mucho del grupo para evaluar que es una buena copa. Lo de Alianza el año pasado, por más que hizo cuatro puntos, no fue una buena copa, pudo jugar mejor, más allá de que tuvo un grupo dificilísimo. Yo creo que Alianza lo va a mejorar y la U, a partir de una solidez defensiva y de una base del año pasado que funcionó, va a ser una copa aceptable”.

Vicente Cisneros, periodista deportivo “Somos los últimos de Conmebol a nivel de selecciones nacionales en las eliminatorias y la eliminación de Melgar y Cristal comfirma que nuestro nivel es bajo. No es excusa la altura de Bolivia, porque acá jugamos también en ciudades de altura. El problema es de calidad de futbolistas, técnicos y de una mejor organización del torneo”. “Nos cuesta a nivel internacional porque se juega a otro ritmo. Nosotros tenemos un fútbol sin dinámica. No podemos tener precisión técnica en velocidad. Por lo tanto, nos superan todos”. “La realidad de Universitario y Alianza será similar a la de Melgar y Cristal, con el agravante que en fase de grupos los rivales son de mayor jerarquía que los de las primeras fases”.

Giancarlo Granda, periodista deportivo “Yo he sido muy crítico sobre el nivel de nuestro fútbol y he dicho que la posición de Perú en las eliminatorias refleja lo que es la actualidad del fútbol peruano. Nosotros somos solamente por encima de Bolivia el país que más jugadores exporta de Sudamérica, con un número bastante bajito y sin tener grandes nombres en los grandes países del fútbol europeo. Hoy la cosa se ha emparejado mucho más. Yo creo que las eliminaciones de Melgar y Cristal se dan en un contexto diferente. Creo que Melgar mereció un poquito más de suerte y creo que Cristal pierde la serie claramente en el Alto”. “Creo que nos cuesta dar la talla en los torneos internacionales porque la calidad de los planteles y de los jugadores no terminan por dar la talla. Creo que los equipos están reforzándose mejor, pero no alcanza. No hay una inversión en menores, traemos delanteros como Cauteruccio que la está rompiendo todo, pero era suplente en Independiente de Avellaneda. Estamos hablando de que un jugador que era suplente en Independiente, viene y marca 17 goles en siete partidos en el fútbol peruano, eso te hablo un poquito del nivel de la liga”. “Mucho va a tener que ver el sorteo. Me parece ya muy injusto que el campeón peruano esté en el bombo 3. Creo yo que debería ser por lo menos bombo 2 para poder evitar algún tipo de rival más complicado, pero el panorama es sombrío porque lamentablemente no terminan de convencer. La U es un equipo que todavía no termina de tener una idea clara. De hecho el técnico va a cambiar el sistema para el fin de semana. Alianza con sus dudas, con la variación en el sistema. Creo que Alianza tiene una virtud que es un equipo intenso y en la Libertadores necesita intensidad, pero hay que ver hasta cuándo le dan. Esperemos que les vaya bien por el bien del fútbol peruano”.