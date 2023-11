¿Cómo es Alejandro Restrepo como entrenador?

Como entrenador me quedaría corto porque es un técnico del que uno aprende mucho. En mis doce años de carrera nunca había aprendido tantas cosas como este año. A cualquiera le preguntes del club siempre te dirán que es un técnico que enseña mucho, entiende muy fácil de fútbol. Si se da lo que Alianza Lima va a ser lo que el Mundo Alianza busca: buen juego, estructuras claras, siempre ir al frente.

¿Han conversado sobre Alianza Lima?

Sí, fue mucho antes de saber que iría a Alianza. En mayo o junio tuvimos la oportunidad de hablar del equipo y estoy seguro de que le quedó claro. Me preguntó cómo era Perú, sin saber que luego sería una opción para él. Me preguntó cómo era Alianza Lima, a qué equipo se asemejaba en Colombia y yo le conté que era más o menos como Atlético Nacional, pero que su gente tenía más. Le conté que cualquiera que llegue tiene que estar preparado para asumir, porque te consume el Mundo Alianza . Su exigencia de equipo grande y que siempre tiene que pelear por cosas importantes. Le decía que era lo más lindo que se podía vivir en términos de fútbol, como en mi caso que he pasado por clubes importantes pero que Alianza fue una de mis mejores vivencias. Le mostré la película de la Victoria y él quedó asombrado de lo que vio. Estoy seguro que va a asumirlo con mucha responsabilidad, es un técnico que ama el fútbol y entiende lo que es estar en un equipo grande porque ya fue campeón con Atlético Nacional donde la presión también es similar.

¿A qué juega Restrepo?

Como vimos en Libertadores, a cualquier equipo le juega mano a mano y busca resultados. En Pereira dimos la sorpresa, se armó un plantel bueno, de muchos jugadores nuevos y, al principio, eso cuesta. Estuvimos en un grupo difícil con Colo Colo, que lo viví en Alianza y no le pudimos ganar, o como Boca Juniors que en La Bombonera se nos fue el resultado faltando cinco u ocho minutos. Es un técnico que en un equipo como Alianza Lima con jugadores de mucha jerarquía que sabe lo que tiene que hacer, tiene tácticas muy buenas, no se cierra en un solo sistema de juego. Es un técnico que yo sé que les va a gustar si lo arropamos y le damos esa confianza, seguramente nos va a dar muchas alegrías a futuro. Además, como persona es espectacular, una persona tranquila que vive del fútbol y quiere aprender siempre. En unos meses creo que vamos a hablar de lo que es su buen juego en Alianza Lima.

Solía jugar con línea de tres

Nunca lo vi defensivo. Una muestra de eso fue cuando jugamos contra Boca en La Bombonera, pero también sabe de equilibrio y es flexible. Le gusta su línea de tres, sí, pero también hemos jugado 4-4-2 o 4-3-3 y, según el rival, estudia lo mejor con su cuerpo técnico que es muy bueno también.

Alianza Lima tiene mucha gente de peso, ¿cómo es su manejo de vestuario?

Su manejo es bueno, siempre trataba de conversar las cosas. A veces es difícil hacer felices a 30 jugadores, creo que ningún entrenador lo ha logrado porque todos siempre quieren estar, pero le da un manejo importante. Nunca vi a un jugador de Pereira haciendo mala cara porque no jugaba o porque no pudo estar. Le daba oportunidades a todos y aquel que la supiera aprovechar, jugaba. En la semana todos arrancamos de cero y el que estaba mejor, jugaba. Eso te ayuda a prepararte. Ha tenido a jugadores grandes y referentes, ya sabe lo que es eso. También dirigió al ‘Rifle’ Andrade y Hernán Barcos, son jugadores de recorrido.

¿Crees que pueda adaptarse al torneo peruano?

El tema de la geografía peruana es de mucha importancia, pero en Colombia también tenemos eso. Lo viví, cuando se iba a jugar a la altura o ciudades de calor, siempre se hablaba de eso. Pero el profesor lo sabe manejar, sabe plantear y escoger jugadores para cada clase de partidos. Cuando escuché el rumor, pensé que ojalá se pueda dar porque Alianza necesita eso, un técnico de jerarquía, que le guste el buen fútbol y salga igual en cualquier cancha.

¿Cómo te potenció Restrepo?

Aprendí mucho, hice de segundo punta y de extremo. Me enseñó dónde puedes recibir con ventaja, enseña mucho el control y velocidad del pase que, de por sí, uno cree que sabe. Pero cuando él te lo muestra en cancha y lo realizas te das cuenta de que lo sabías pero no lo estabas ejecutando de la mejor manera. A cualquier jugador que le preguntes te dirá que te hace ver las cosas fácil y te ayuda a crecer como persona.

Si te pide para ser parte de su plantel, ¿volverías?

Si me gustaría, ya sea con el proyecto de Restrepo o más adelante con otro, seguramente que sí. Sigo trabajando y el día que se dé, que sea natural. El profesor me conoce bien todo este año y sabe que si me da la oportunidad de volver, ahí voy a estar. Y si no, seguiré apoyando al club desde donde esté porque soy hincha y al profesor más porque le tengo cariño. Si se da mi regreso, que sea porque estoy en buen momento y puedo aportarle al club, igual los sigo desde afuera. Queda en manos de él y de la directiva.

¿Tienes algo planeado para el 2024?

No tengo nada cerrado con ningún club, tengo contrato hasta el 20 de diciembre y luego miraremos qué se pueda dar. Tengo contrato hasta el 20 de diciembre y seguiremos entrenando hasta entonces. Miraré opciones junto a mi familia para continuar la carrera, se hizo un gran año haciendo historia con Deportivo Pereira.

¿Cuál fue su clave para competir en la Copa Libertadores?

Primero, el hombre se dedicó a hacer familia del equipo. Nos puso el chip de tener carácter, personalidad y mirar a los ojos a cualquiera, nos metió en la cabeza eso. Hay que estar siempre ahí, que tienes la historia en la mano y que no sabes cuándo se repita esa oportunidad. Estoy seguro de que para nosotros no hubiera sido sorpresa llegar a otras instancias.

¿Qué le aconsejarías en su llegada a Alianza Lima?

Que no cambie nada de lo que ha venido haciendo, que siga siendo el mismo, que se va a encontrar con un grupo bonito. Él sabe cómo hacer que la gente se sienta cómoda. Cuando la gente se dé cuenta del buen fútbol, se va a ir enamorando de él. Lo que nunca falta en Matute es ese apoyo y siempre va a encontrar las gradas llenas.

Como hincha, ¿cómo viviste la pérdida del tricampeonato?

Vi los dos partidos y dolió como le duele a un hincha. Se perdió pero estoy seguro de que el verdadero hincha ya está más tranquilo y sabe que el club está haciendo las cosas bien, no sé cuántos equipos disputan tres finales seguidas. Seguramente en el 2024 van a llevar gente y van a pelear una nueva final, también buscar hacer cosas importantes en Copa Libertadores. Si hablamos de eso, se están llevando a un hombre que estuvo entre los ocho mejores de América.

¿Todavía hablas con compañeros en Alianza Lima?

Sí, con la mayoría, con Ballón, Aldair, ‘Richy’, Jairo, Campos, con la mayoría que estuve. Tenemos un grupo en WhatsApp, es la gente que dejé y que somos amigos. Tenemos un aprecio muy grande. De Alianza extraño todo, pasé cosas lindas. Llegamos en un momento difícil de Alianza en el 2021 y pusimos el pecho.





