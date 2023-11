Y para conocer más a detalle el perfil de Restrepo, Depor conversó con Benjamín Romero, vicepresidente del Atlético Nacional, club donde tuvo un paso entre las temporadas 2019 y 2021. Romero, quien también ha trabajado en el área de marketing de Alianza Lima y de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), adelanta que es el nuevo líder de los grones encabeza una lista de jóvenes entrenadores colombianos con mucho futuro y destaca su trabajo en Deportivo Pereira entre 2022 y 2023. Es más, sostiene que los blanquiazules han hecho una gran elección y que no tendrá problemas con la presión que generan los íntimos al ser uno de los clubes más grandes del país, pues ya experimentó eso con el ‘Verdolaga’.

¿Qué opinas de la elección de Alejandro Restrepo como nuevo técnico de Alianza Lima?

Creo que Alianza Lima ha hecho una gran elección. Hoy hay un recambio generacional en la dirección técnica de los equipos a nivel general, a nivel mundial y en Colombia no ha dejado de ser así. Tenemos entrenadores jóvenes, muy buenos, y encabezados por Alejandro Restrepo. Un entrenador muy estudioso, muy preparado, con una visión completamente diferente, con un fútbol moderno. Además, es un técnico ganador. Lo que hizo él con el Deportivo Pereira es realmente admirable. Y es que era un equipo que nunca había ganado la liga colombiana, un club con pocos pergaminos y con una nómina nada pomposa. Le dio por primera vez en la historia del equipo una liga profesional y después de ello, con un equipo modesto, llega hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores. En cuartos de final ya pierde con Palmeiras y eso que en el duelo de vuelta le hizo un partidazo. Yo creo que Alianza Lima ha hecho una gran elección.

Conoces la idiosincrasia de Alianza Lima, un club que exige siempre títulos. ¿Tiene Restrepo la capacidad y los pergaminos para poder llevar adelante un fierro caliente?

Absolutamente. Es un técnico con mucho carácter, con mucha personalidad y Alianza Lima en Perú, haciendo la comparación, es como Atlético Nacional en Colombia y Alejandro Restrepo ya fue director técnico de Atlético Nacional, con buenos resultados, con gran trabajo. Creo que para él no es ningún peso mayor ser el director técnico de Alianza. Creo que si las condiciones se dan y se le dan las herramientas, él puede llegar a hacer un gran trabajo. Obviamente todos sabemos que esto es fútbol. Por más que seas el mejor jugador, el mejor director técnico, a veces te va bien o a veces te va mal, pero si eres bueno, tienes mayores posibilidades que te vaya bien. En este caso Alejandro Restrepo es un gran director técnico y aquí está puesto el futuro de la dirección técnica en Colombia. Y no sobra mencionar lo que te voy a decir, otro de los grandes directores técnicos jóvenes que vienen para nuestro fútbol y que ya está en carrera, hoy en día es el técnico de Atlético Nacional (John Jairo Bodmer). Tiene 42 años y está con una papa caliente como es Atlético Nacional, como ya lo estuvo Alejandro. Hoy en día darle la responsabilidad a este tipo de directores técnicos jóvenes que vienen con cambios de mentalidad y con un fútbol actual, moderno, creo que es algo muy importante y muy valioso.

¿De qué manera Alejandro Restrepo logra fortalecer los grupos?

Para mí responder eso no es tan fácil, pero creo que eso se demuestra en el campo, en la cancha y los resultados. Creo que un técnico como lo es él, con carácter, con estudio, con preparación, con carisma, demuestra en la cancha con resultados, así lo ha hecho hasta el día de hoy, y demuestra grupos unidos , porque un grupo desunido nunca llega a pelear instancias superiores, mayores. Entonces yo creo que con su trabajo él lo ha demostrado.

¿Crees que con su trabajo el jugador de Alianza Lima se va a enamorar de él y lo va a seguir?

Yo creo que hoy en día el futbolista quiere aprender, quiere progresar, quiere tener cosas nuevas y diferentes, y que los directores técnicos influyen mucho en eso. Y si el director técnico tiene esas características y esas cualidades, seguramente atrae muchísimo al jugador de fútbol. En cuanto al tema del juego de Alianza Lima, la hinchada siempre busca resultados, quiere que el equipo juegue bien, quiere que el equipo haga la mayoría de toques y que finalice de la mejor manera la jugada que genera.

¿Se va a mirar pronto la mano del profesor Restrepo en el campo? ¿Su táctica, su manejo?

Siempre se espera que eso sea así, pero uno no puede ser inmediatista. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo el inmediatismo es bueno. Uno tiene que dar confianza, tener paciencia, que los procesos se consoliden. Eso no es de un día para otro. Y hoy en día los clubes grandes estamos apostando por que los técnicos puedan tener procesos y que tengan duración en los equipos, y a veces funciona, a veces no, pero la idea es esa, que los técnicos vengan, duren y puedan desarrollar sus procesos. Mi recomendación es esa, que siempre se tenga paciencia, que siempre se apoye en las buenas y en las malas, pero vuelvo y repito, cuando el técnico es bueno, seguramente los resultados podrán venir más rápidamente.

Ahora, a pesarde la sabiduría del DT, también debe existir un respaldo de parte de la directiva, incluir a jugadores que puedan apoyar en el plan del entrenador...

Sí, sin duda alguna, el timonel, el líder, quien encamina un equipo de fútbol es el director técnico, pero el desarrollo ya del juego no lo hace él, lo hacen los jugadores , y efectivamente se necesita tener ese soporte importante para que el entrenador pueda desarrollar sus ideas. Hoy en día el fútbol moderno también está necesitando que en cancha los clubes tengan jugadores jóvenes, que sea un equilibrio entre jugadores jóvenes y jugadores con experiencia. Ya cada vez el fútbol exige que el promedio de edad de un club de fútbol sea menor, porque hoy en día el fútbol es mucho más atlético, mucho más de rendimiento. Entonces esa combinación de jugadores jóvenes con jugadores de experiencia es muy importante hoy en día.

Entonces, el profesor Restrepo seguramente va a mirar a la reserva de Alianza Lima y de encontrar calidad, lo promocionará al primer equipo...

Pues es una tendencia mundial, esa es una tendencia en Europa, en España, en Inglaterra, esos talentos jóvenes. Y acá en Sudamérica no deja de ser diferente, entonces esos talentos jóvenes de las divisiones menores seguramente tienen que subir a nutrir el equipo profesional. Y pues es una tendencia mundial, seguramente el entrenador también querrá ese tipo de situaciones. Ojalá accedan y puedan tener grandes éxitos en Alianza Lima, como se lo merece el club más grande del Perú.

He observado el expediente de Alejandro Restrepo y ha tenido la posibilidad de ser asistente de la Sub 17 de Colombia y que es muy querido por el universo de Atlético Nacional...

Sí, definitivamente es un técnico muy querido por todo el entorno del Atlético Nacional, y al cual siempre se le desean los mejores éxitos, y mayores éxitos.

El profesor Restrepo ha dirigido a Arley Rodríguez, un exjugador de Alianza Lima. ¿Crees que pida su regreso al club blanquiazul?

No, eso sí, no tengo idea. Yo no tengo una relación cercana con el profesor Restrepo, yo no estaba en Atlético Nacional en su momento cuando él estaba acá, obviamente que yo como directivo y hombre de fútbol, pues tengo todas las referencias de él, de cuando trabajó acá, y de todo lo que ha hecho por el fútbol colombiano. Y pues, por eso me atrevo a dar estas declaraciones positivas en esta posible contratación de Alianza Lima, y me alegra mucho por él, creo que se merece estas oportunidades, y también me alegra mucho por Alianza, que puedan tener un director técnico joven de este nivel, y que ojalá sea un proceso duradero y exitoso.





