¿Millones de problemas se avecinan a La Florida? El último miércoles, Sporting Cristal confirmó el fichaje de Martín Cauteruccio con miras a la temporada 2024, dando un importante golpe en el mercado por la incorporación de un delantero de renombre en el ámbito internacional, quien -según lo indicado por su entorno- llegaba en calidad de libre por incumplimiento de pagos de su antiguo club. Sin embargo, la alegría que se adueñó de los celestes podría llegar a su fin, luego de que Independiente de Avellaneda confirmara que el deportista aún poseía un vínculo con ellos, por lo cual hay un conflicto en la actualidad.

“El jugador se fue declarándose despedido por falta de pago, cosa que no pasó, Independiente cumplió. Entonces, iniciaremos acciones legales. El jugador tiene una cláusula de rescisión de USD 5 millones de dólares y el club le va a reclamar eso”, aseguró Daniel Seoane, secretario general del club de Avellaneda, en diálogo con Infobae.

La incomodidad del representante del combinado de Avellaneda se hizo más fuerte tras la presentación de Cauteruccio como flamante refuerzo de Sporting Cristal, club que -según lo indicado por el representante del combinado de los ‘Diablos Rojos’- tendrá parte de culpa, si es que no se le reconocen ingresos por su traspaso.

“Le mandamos una carta de notificación a Sporting Cristal indicando que están adquiriendo un jugador que tiene problemas y que si ellos lo fichan, serán solidariamente responsables de la demanda que le haremos. Están al tanto de la situación”, agregó.

Seoane es consciente de que el futbolista estaba al tanto de todo y, si bien quiere llevar la fiesta en paz y llegar a un acuerdo para que Cristal pueda quedarse con sus servicios en 2024, dejó en claro que priorizará la estabilidad económica de Independiente.

“A la gente de Sporting Cristal no los conozco, pero le mandamos la carta avisándole la situación para ponerlos en conocimiento, nada más. No le decimos que lo contraten o no lo contraten, que ellos hagan lo que quieran, pero les explicamos cuales son las consecuencias”, agregó el vocero del cuadro argentino.

La postura de Baldovino sobre el tema

La polémica generada por el fichaje de Cauteruccio por Cristal tuvo eco en el balompié nacional, siendo Jhonny Baldovino el encargado de dar luces sobre lo que enfrentar el combinado bajopontino, en los próximos días, mientras se resuelve este conflicto.

“Si hay algún reclamo de Independiente, el caso va al estatuto del jugador y a solicitud de Cristal, para inscribir a Cauteruccio mientras se resuelve el problema y lo habilitan temporalmente”, sostuvo el asesor legal de SAFAP en diálogo con Radio Ovación.

Baldovino es consciente de que Independiente no dará su brazo a torcer, por lo que aseguró que Cauteruccio y Cristal deberán formar una defensa sólida que les permita salir airosos de esta polémica, sin que se vea afectada la participación del delantero.

“Sporting Cristal tendría que enviar una solicitud a la AFA, que le va a consultar a Independiente de Avellaneda si tiene algún problema. En ese momento, el club celeste tiene que hacer la solicitud en FIFA que -en 15 días- habilita al jugador. De esta manera, el caso entre Martín Cauteruccio y el elenco argentino queda de lado, siguiendo el procedimiento correspondiente, ya sea en la Cámara de Disputas FIFA o en la justicia argentina”, finalizó.





