El futuro de Jesús Pretell en Sporting Cristal parece haber dado un giro inesperado de cara a la temporada 2026. A pesar de contar con contrato vigente hasta finales de este año, tras su renovación en 2023, la continuidad del mediocampista piurano en el Rímac no estaría garantizada. En las últimas horas distintas informaciones señalaron que el volante no formaría parte de los planes del director técnico Paulo Autuori, por lo que su futuro estaría lejos del club y el futbolista comenzó a analizar distintas propuestas con miras a escoger su nueva camiseta para la Liga 1.

Ante este panorama, la posibilidad de una rescisión de contrato o una salida en calidad de préstamo ha comenzado a ganar fuerza en el mercado de pases. La situación ha despertado de inmediato el interés de otros clubes de la Liga 1, quienes se mantienen atentos a la resolución de su vínculo con el cuadro celeste. Para Pretell, un jugador acostumbrado a pelear el puesto e identificado con Sporting Cristal, este escenario representa la oportunidad de un sorpresivo cambio de aires.

Haciendo un repaso a su carrera, Pretell se formó en las divisiones menores de Sporting Cristal, tras su llegada en 2015 procedente de Defensor La Bocana, pero su debut profesional se dio en 2018 vistiendo la camiseta de la Universidad San Martín, donde dejó buenas sensaciones. Posteriormente, tuvo un paso importante por FBC Melgar en 2020, donde también salió cedido para ganar rodaje antes de consolidarse definitivamente en el plantel rimense a partir de 2021, tras un breve paso en 2019 con camiseta celeste.

En cuanto a sus números durante la temporada 2025, Pretell mantuvo una regularidad considerable a pesar de las críticas al rendimiento colectivo del equipo, que acabó como Perú 3 por detrás del campeón Universitario y el subcampeón Cusco FC. Disputó un total de 35 partidos en la Liga 1, acumulando más de 2,400 minutos en cancha entre el Apertura, Clausura y los play-offs. Aunque no anotó goles, registró una asistencia y destacó por su precisión en el pase (cercana al 85%).

Jesús Pretell llegó a ser convocado para la última fecha doble de las Eliminatorias 2026. (Foto: FPF)

Eso sí, si bien fue titular en la mayoría de partidos aprovechando la lesión de Gustavo Cazonatti, la recuperación del brasileño para los play-offs lo mandó nuevamente el banco de suplentes y acabó el año siendo pieza de recambio. Esta temporada, con la llegada de Gabriel Santana, y pese al préstamo de Henry Caparó a Cienciano, Paulo Autuori optó por renovar el mediocampo con miras a afrontar la Liga 1 y la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

A nivel internacional, Pretell también tuvo participación en la Copa Libertadores 2025, sumando 5 apariciones en las que incluso llegó a marcar un gol, mostrando una faceta ofensiva poco habitual en su juego. Sin embargo, el cierre de temporada para Sporting Cristal fue amargo, tras quedar fuera de la fase de grupos de la Libertadores 2026 a manos de Cusco FC en los play-offs, y dicha llave habría sido fundamental para el DT brasileño para sacar conclusiones y comenzar a ‘limpiar’ a algunos futbolistas, pese a tener vínculo con el club.

Con 26 años y una trayectoria que incluye más de 140 partidos con la camiseta celeste, Jesús Pretell se encuentra cerca de salir de un club donde se volvió un referente pese a sus 26 años. Las próximas semanas serán decisivas para definir si el nacido en Sechura permanece en La Florida, lo que parece poco probable por la información de las últimas horas, o si inicia una nueva etapa en otro club de la capital o provincia.

Cabe precisar que el libro de pases de la Liga 1 2026 ya se encuentra abierto y cierra a fines de febrero. En ese sentido, sabiendo que Pretell viene con ritmo futbolístico y fue considerado en la Selección Peruana en el último año, además de no ocupar plaza de extranjero, podría ser una alternativa interesante para cualquier equipo del campeonato local, en una posición donde no hay tantos jugadores de experiencia, y más aún si logra rescindir y quedar en libertad.

Jesús Pretell llegó por primera vez a La Florida en 2025. (Foto: @photo.gec)

