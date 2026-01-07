El fútbol peruano podría estar a puertas de un cambio importante, especialmente para los hinchas de Universitario de Deportes. En medio de la pretemporada crema y a pocos días de la esperada Noche Crema, una información comenzó a circular con fuerza en redes sociales y medios deportivos, vinculando a TV Perú con una nueva apuesta enfocada exclusivamente en contenidos deportivos. La señal del Estado prepara el lanzamiento de un nuevo canal temático que busca ganar espacio en la televisión nacional y, para ello, el cuadro crema aparece como una pieza clave en esta etapa inicial. Más allá del partido de presentación, la expectativa crece por saber si este proyecto podría incluir otros encuentros del club en su programación.

La primera pista llegó desde el entorno periodístico, donde se deslizó que TV Perú no solo apunta a transmitir la Noche Crema, sino que existe una intención clara de ampliar la cobertura hacia más partidos de Universitario. Esta iniciativa estaría ligada al estreno de una nueva señal deportiva que funcionará bajo el nombre de Canal D, un espacio que busca posicionarse como una vitrina para el deporte nacional en señal abierta. La idea no se limita únicamente al fútbol profesional, pero el impacto mediático del cuadro crema lo coloca naturalmente como uno de los ejes del proyecto en su fase inicial.

El Canal D, impulsado por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, apunta a ofrecer programación deportiva las 24 horas y con acceso gratuito para todo el país. En ese contexto, la Noche Crema 2026 aparece como la primera gran prueba del proyecto, marcando un hito al llevar un evento de este tipo a señal abierta después de varios años. Universitario, por su convocatoria y alcance nacional, se convierte así en el primer club en encabezar esta nueva etapa televisiva, generando interés no solo en Lima, sino también en regiones donde este tipo de transmisiones no siempre llegan.

La posibilidad de que más partidos de la ‘U’ sean transmitidos por esta señal empieza a tomar forma cuando se pone sobre la mesa el calendario de amistosos de pretemporada. Universitario tiene programados encuentros ante Sport Boys y Melgar, además del duelo internacional frente a Universidad de Chile, siendo este último el único con público. Si bien los dos primeros se jugarán a puertas cerradas, el surgimiento de un canal estatal con enfoque deportivo abre el debate sobre si alguno de estos compromisos podría ser adaptado para transmisión, como parte de una apuesta por mostrar el proceso previo al inicio de la Liga 1.

Desde la interna del club, la prioridad sigue siendo el trabajo deportivo bajo la dirección de Javier Rabanal, quien ha sido claro en señalar que los amistosos buscan probar variantes y consolidar ideas antes de la competencia oficial. Sin embargo, la administración crema también es consciente del impacto que genera una mayor exposición mediática, sobre todo en un año donde Universitario apunta al tetracampeonato y tendrá participación internacional. La combinación entre planificación deportiva y visibilidad televisiva podría terminar siendo beneficiosa para ambas partes.

El proyecto del Canal D no solo ha sido bien recibido por su vínculo con Universitario, sino también por lo que representa a nivel país. La propuesta busca dar espacio a disciplinas que normalmente no cuentan con cobertura constante, además de servir como plataforma para grandes eventos deportivos organizados en el Perú. En ese marco, el fútbol funciona como anzuelo inicial, pero el objetivo va más allá, apostando por una señal que acompañe el crecimiento del deporte nacional en todas sus expresiones.

Por ahora, la única transmisión confirmada es la de la Noche Crema, programada para el 24 de enero en el Estadio Monumental. No obstante, las versiones sobre una búsqueda activa por sumar más partidos de Universitario mantienen viva la expectativa. La posibilidad de ver al equipo crema en señal abierta, incluso en encuentros de preparación, sería un giro poco habitual en el fútbol local y marcaría un precedente interesante de cara a la temporada.

