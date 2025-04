Pese a la victoria ante Juan Pablo II en el Torneo Apertura, puertas adentro en Sporting Cristal saben que aún queda mucho por corregir. Uno de los que dio la cara tras el apretado triunfo fue Jhilmar Lora, quien, lejos de conformarse con los tres puntos, reconoció que el nivel mostrado no fue el ideal. El joven lateral, sin embargo, se mostró optimista respecto a la evolución del equipo bajo el mando del experimentado técnico Paulo Autuori.

En declaraciones post-partido, Jhilmar Lora no ocultó su satisfacción por la victoria, pero fue directo al evaluar el rendimiento colectivo. “Si algo queríamos ahora es el triunfo pero el rendimiento no me gustó pero es algo que se tiene que trabajar y mejorar”, expresó el lateral, mostrando un enfoque claro en el proceso de mejora continua.

Consultado sobre el trabajo del nuevo entrenador Paulo Autuori, el defensor destacó la exigencia y claridad que ha encontrado en el estratega brasileño. “Es un ‘profe’ bastante exigente, ya dejó clara su idea de juego y ahora con más tiempo para trabajar vamos a preparar mejor las cosas para lo que se viene”, señaló.

Además, Lora resaltó que el estilo de Autuori es diferente al de otros entrenadores con los que ha trabajado, asegurando que la adaptación está siendo positiva. Sobretodo teniendo en cuenta la alta exigencia que les pone en cada entrenamiento dejando en claro que el grupo tiene una actitud receptiva ante los nuevos desafíos.

Paulo Autuori debutó con un empate por Copa Libertadores como técnico de Sporting Cristal. (Foto: Agencias)

Sobre el partido frente a Juan Pablo II, Lora insistió en que, más allá del resultado, deben corregir errores para no sufrir tanto en casa. “Tenemos que mejorar mucho, no podemos sufrir así, más de local. En la semana vamos a tener tiempo para trabajar y resolver los problemas que tenemos”, subrayó el lateral, consciente de que jugar en el Alberto Gallardo debe ser sinónimo de superioridad.

En el plano personal, el futbolista celeste también abrió su corazón y habló de su presente, marcado por el esfuerzo de superar obstáculos físicos. “Estoy tratando de mejorar, de volver a mi nivel, dejando de lado las lesiones que tuve”, confesó, dejando ver su compromiso por recuperar su mejor versión.

Con un calendario cada vez más exigente en la Liga 1 2025, Sporting Cristal sabe que la exigencia no permite distracciones. Con figuras jóvenes como Jhilmar Lora liderando desde la autocrítica y la ambición, el conjunto rimense apunta a fortalecer su identidad de juego y a hacerse fuerte tanto en casa como fuera de ella.

Sporting Cristal y Juan Pablo II se enfrentaron por el Torneo Apertura. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 3-2 a Juan Pablo II, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Bolívar, en el duelo correspondiente a la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el miércoles 7 de mayo desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

