Las instalaciones de La Florida estuvieron muy movidas durante la tarde de este viernes 31 de mayo, pues Sporting Cristal realizó una conferencia de prensa para que Joel Raffo, presidente del club, diera un balance sobre lo hecho en este primer semestre de la temporada. Asimismo, se tocaron diversos temas de interés público en donde el mandamás celeste, junto a Guillermo Montoro, asesor legal de la institución, intentó aclarar un punto que viene siendo controversial desde hace tiempo: el conflicto de intereses que hay por la cercanía con la agencia de futbolistas AGREF.

En ese sentido, para aclarar un poco el panorama tras las respuestas de los directivos de Cristal, Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), dialogó con el programa Mano a Mano y dio su punto de vista sobre este panorama dudoso. Si bien confirmó que legalmente los rimenses no están incumpliendo ninguna norma, agregó que hay lado ético que se está pasando por agua tibia.

“En este caso de Innova Sports y AGREF, evidentemente hay un vínculo no oficial, porque no son empresas vinculadas oficialmente en registros públicos. Pero, si lo ves de esa forma no hay conflicto de intereses porque son dos empresas diferentes. En la realidad la primacía de la regla dice que la gente de AGREF toma decisiones como Innova. Legalmente no puede constituir conflicto de intereses, pero en el fondo hay influencia. Esto es, hecha la ley, hecha la trampa”, sostuvo al respecto.

Asimismo, Jhonny Baldovino remarcó que Cristal tiene, tanto en su plantel principal como en sus divisiones menores, varios futbolistas representados por AGREF, tales como Fernando Pacheco, Martín Távara, Gianfranco Chávez, Leonardo Díaz, Diego Otoya, Adrián Ugarriza –prestado en Deportivo Garcilaso–, entre otros. Recordemos que antes que Innova Sports comprase el club del Rímac, esta agencia tuvo mucha cercanía con la empresa.

“Acá no podemos negar que AGREF tiene en su actual plantel (de Sporting Cristal), tanto en el primer equipo como en menores, una gran cantidad de jugadores. Ellos están en un club que está vinculado de cierta manera a AGREF, entonces eso pesa, y eso juega en contra de chicos que no son de la misma compañía o no están representados por esa agencia”, añadió.

En esa misma línea, el representante legal de la SAFAP dio un ejemplo muy claro que podría suscitarse en Cristal. “Si hay un chico que no es de AGREF y tiene posibilidades de salir al extranjero, pero de repente la decisión del club es esperar una mejor oferta. Pero ahí lo estás perjudicando al chica, no lo terminas vendiendo y le truncas la carrera. Son hechos que se van presentando de a poco y que te dicen que en el fondo del asunto, más allá de lo legal, hay un conflicto de intereses”, aseveró.

¿Qué dijeron en Sporting Cristal sobre este tema?

Guillermo Montoro, asesor legal de Sporting Cristal, tocó el delicado tema de los conflictos de intereses que se vienen mencionando alrededor de la institución bajopontina, a raíz de que AGREF, una empresa de representación de jugadores, esté ligada a Innova Sports –aunque no de manera oficial, porque no están registradas juntas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)–. Evidentemente no fue un caso sencillo de explicar, pues en líneas generales el club no está rompiendo ninguna normativa.

Esta duda surge debido al reglamento de la FIFA que considera, entre otras cosas, prohibiciones para que se eviten conflicto de intereses entre clubes de fútbol y agencias de presentación de jugadores. De esta manera, el máximo ente rector del fútbol en el mundo pretende reforzar la integridad del sistema de traspasos y darle trasparencia a los temas financieros de las instituciones deportivas. Al respecto, Montoro aclaró que dicho “reglamento de FIFA no incide en los clubes, sino en las agencias de futbolistas”.

De ese modo, el asesor legal de Sporting Cristal sugirió que esta norma no afecta al club, pues al día de hoy está vencido, pero así volviera activarse, no tendría efectos. “En conclusión este reglamento no nos afecta ni nos regula en absoluto, el 21 de noviembre del 2023 nos reunimos con el Head of Agents de FIFA y nos refirió lo mismo: que los clubes y jugadores no tengan incidencia en agencias de futbolistas. A la fecha este reglamento está vencido, y si volviera a activarse, no ejerce injerencia sobre el club. Reitero que en Sporting Cristal no existe conflicto de intereses”, sentenció.





