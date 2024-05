Desde el mediodía en La Florida, Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, abordó y aclaró varios temas que han estado circulando en las redes sociales los últimos días. Entre los anuncios destacados, el dirigente señaló que Enderson Moreira dejó de ser el director técnico del club celeste tras no lograr el Torneo Apertura y tener una participación corta en la Copa Libertadores 2024. Además, junto a su abogado, detalló las denuncias que enfrenta Martín Távara. Asimismo, abordó los conflictos de interés relacionados con la representación de jugadores. Finalmente, Raffo admitió su responsabilidad por no alcanzar las metas establecidas a principios de 2024, aunque aclaró que no tiene intención de renunciar y buscará corregir lo sucedido en la segunda parte del año.

Este inicio de año no fue nada favorable para Sporting Cristal. Experimentaron una salida prematura de los torneos internacionales y, aunque tenían la oportunidad de ganar el Torneo Apertura, se les escapó por diferencia de un gol, con Universitario de Deportes coronándose como el flamante campeón de esta primera parte de la Liga 1. Estos resultados llevaron a Joel Raffo, ante la prensa, a anunciar que el vínculo con el entrenador Moreira llegaba a su fin.

“Quería comunicarles que hemos llegado a un acuerdo para que el profesor Enderson Moreira no continúe en el club. Quería aprovechar este momento por el profesionalismo, la dedicación, de su calidad humana. Muchas veces este tipo de decisiones, cuando se trata de buenas personas, son difíciles de tomar. Pero debemos de primar siempre los intereses de Sporting Cristal”, manifestó rápidamente al comenzar la conferencia de prensa.

Con el objetivo de seguir ampliando su grandeza, el cuadro celeste fijó sus metas para el 2024 en la obtención de logros importantes. Es por eso que, en comparación con otros años, el presupuesto del equipo se amplió. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, los rimenses cerraron la primera parte del año sin haber logrado lo trazado. Ante esta situación, Raffo respondió: “Yo soy el responsable de la área deportiva y máximo responsable club. Fracaso todos los días. Me paro todos los días. Es complejo hablar de fracasos a mitad de temporada. Todavía tenemos seis meses por delante. No se cumplieron los dos objetivos principales del fútbol profesional, sí, lo reconozco, pese a todos los esfuerzo”, aclaró.





¿Cuándo empezará el Torneo Clausura 2024?

Luego del cierre del Torneo Apertura y la participación peruana en torneos internacionales, la Liga 1 se detendrá aproximadamente por un mes y medio, debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrirá una para a a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos que conformarán el plantel de la ‘Blanquirroja’.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará en la segunda semana de julio. De momento, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.





