Este viernes 31 de mayo viene siendo un día bastante movido en La Florida, pues Sporting Cristal ofició una conferencia de prensa con Joel Raffo, presidente del club, y Guillermo Montoro, representante legal, en donde ambos explicaron diversos puntos que fueron expuestos en una reciente denuncia del periodista Denilson Barrenechea en su cuenta de X (antes Twitter). Así pues, uno de los temas señalados fue la situación de Lima City y su vinculación con la institución celeste, cuál es su actualidad y qué tiene que ver esto con lo deportivo.

Según lo expuesto en la mencionada denuncia, se señala que Lima City fue dado de baja para que en su lugar esté la empresa Valora Fútbol, que antes de llamarse así se llamó Valora Construcciones. Ante esto, Montoro sostuvo lo siguiente: “Es no es verdad, acá tengo la ficha registro de Valora Fútbol con el RUC correspondiente. Todo esto es información pública, la pueden buscar en la SUNARP y en la SUNAT. No es verdad que Lima City se haya transformado en Valora Fútbol, son empresas totalmente independientes que no tienen nada que ver”.

En esa misma línea, Montoro se defendió diciendo que “no es verdad que yo haya sido asesor legal de Valora Construcciones (...) Esta empresa no tiene absolutamente nada que ver con el club, es una empresa e iniciativa que tuvo el presidente (Joel Raffo) con otros socios, que no tiene nada que ver con el fútbol. Yo no he sido representante legal, y si lo hubiera sido, tampoco hubiera habido problemas porque no existe vinculación entre estas empresas”.

Además, explica: “Lima City SAC es una empresa que se constituye el 21 de febrero del 2018, por el Grupo Innova Sports, para encargarse de organizar torneos y eventos deportivos, además de promover a deportistas menores. Como se sabe, un año después Innova Sports decide comprar Sporting Cristal y qué es lo que se identificó: son dos cosas diferentes las divisiones de fútbol formativo y las academias”.

Respecto a esto, Guillermo Montoro sostuvo que lo que hicieron con promover a chicos de las academias a las divisiones formativas fue en favor de Sporting Cristal. “Se identificó que en estas academias se podía captar talentos para el fútbol formativo. Pero, lamentablemente la academia no podía participar en competiciones oficiales organizadas por la FPF. Antes los chicos no participaban en competiciones. Algunos chicos han pasado a las divisiones de Sporting Cristal, no de Lima City, que es una empresa que se eligió como plataforma para Sporting Cristal”.

Cerrando el tema de Lima City y los supuestos intereses alternos a Sporting Cristal, Montoro agregó: “Para ser claros, Lima City no tiene ningún interés que no sea subalternos a Sporting Cristal. Opera en beneficio del club, así que no es verdad lo que dicen de Lima City”, aclarando que dicha empresa no piensa llevarse jugadores rimenses, como se señaló en la mencionada denuncia líneas arriba.

Sporting Cristal y conflicto de intereses

Por otro lado, Guillermo Montoro tocó el delicado tema de los conflictos de intereses que se vienen mencionando alrededor de Sporting Cristal, a raíz de que AGREF, una empresa de representación de jugadores, esté ligada a Innova Sports –aunque no de manera oficial, porque no están registradas juntas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)–. Esto surge a partir de que la mencionada agencia tiene a su cargo a varios futbolistas que hoy pertenecen al plantel cervecero, tales como Fernando Pacheco, Martín Távara, Gianfranco Chávez, Leonardo Díaz, Diego Otoya, Adrián Ugarriza –prestado en Deportivo Garcilaso–, entre otros.

Esta duda surge debido al reglamento de la FIFA que considera, entre otras cosas, prohibiciones para que se eviten conflicto de intereses entre clubes de fútbol y agencias de presentación de jugadores. De esta manera, el máximo ente rector del fútbol en el mundo pretende reforzar la integridad del sistema de traspasos y darle trasparencia a los temas financieros de las instituciones deportivas. Al respecto, Montoro aclaró que dicho “reglamento de FIFA no incide en los clubes, sino en las agencias de futbolistas”.

De ese modo, el asesor legal de Sporting Cristal sugirió que esta norma no afecta al club, pues al día de hoy está vencido, pero así volviera activarse, no tendría efectos. “En conclusión este reglamento no nos afecta ni nos regula en absoluto, el 21 de noviembre del 2023 nos reunimos con el Head of Agents de FIFA y nos refirió lo mismo: que los clubes y jugadores no tengan incidencia en agencias de futbolistas. A la fecha este reglamento está vencido, y si volviera a activarse, no ejerce injerencia sobre el club. Reitero que en Sporting Cristal no existe conflicto de intereses”, sentenció.





