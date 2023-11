Luego de culminar la Liga 1 Betsson 2023, diferentes clubes del medio local empezaron a planificar lo que será el proyecto del próximo año. Por ejemplo, Universitario de Deportes, vigente campeón del balompié nacional, busca reforzar su mediocampo, teniendo a Yoshimar Yotún como uno de sus objetivos en el mercado. Eso sí, la noticia no cayó nada bien en Sporting Cristal, motivo por el que se pronunciaron por medio de su presidente Joel Raffo. Asimismo, el mandamás rimense habló sobre la salida de Tiago Nunes, quien se convertirá en el nuevo técnico de Botafogo.

“Yoshi, por lo que representa dentro y fuera del campo, genera interés, pero no tenemos la mínima intención de transferirlo. No es por un tema económico, tiene contrato con nosotros, además que el proyecto del club (es) con él”, señaló en una entrevista con ESPN.

Por otro lado, Joel Raffo habló sobre la salida del director deportivo, Guido Bravo. Además, habló sobre los proyectos que tiene el club de cara a la próxima campaña: “Guido está, como cualquier profesional, terminando los temas corrientes que venía desempeñando y considerando esta situación, que también era previsible, habíamos planificado centralizar la dirección deportiva que está compuesta por distintas áreas de trabajo. Antes Guido centralizaba toda la información de estas sub áreas del área deportiva y hoy van a recaer directamente sobre mí”.

“De momento la dirección deportiva no va a tener el liderazgo que solía tener. Las sub áreas que componen la dirección deportiva, que son muchas personas y muchos profesionales muy preparados y exfutbolistas muy identificados con el club. Van a formar un bloque de trabajo y la responsabilidad va a recaer directamente sobre mí. No es un modelo nuevo, son modelos que se dan en muchas partes del mundo y así lo habíamos decidido”, añadió.

Ignácio Da Silva y el nuevo presupuesto deportivo para 2024

Si bien Ignácio Da Silva firmó su renovación con Sporting Cristal hasta el año 2025, existen varios equipos del extranjero que analizan pagar su cláusula para hacerse con sus servicios. Pese a ello, Raffo aseguró que el defensor brasileño es uno de los pilares del proyecto que arman para el 2024.

“Ignácio, al igual que ‘Yoshi’, tiene contrato, está bien asegurado. Son pilares de nuestro grupo y no hay ninguna posibilidad que salga, salvo que en el transcurso de la temporada después de hacer una buena Copa Libertadores, venga una propuesta de talla internacional y que sea conveniente para el club en todo sentido, ahí se evaluará”, aseguró.

De igual manera, el mandamás rimense reveló los planes que tiene la institución para la próxima campaña y confirmó que habrá un aumento en el presupuesto deportivo: “Es un tema recurrente, yo en este momento solo pienso y vivo por Sporting Cristal, por ende estoy enfocado en las decisiones que le convienen al club. Entiendo el malestar del hincha, puesto que no se consiguieron los objetivos trazados en el año 2023. En ese sentido hemos visto por conveniente incrementar el presupuesto deportivo del próximo año y ya es una decisión aprobada por la junta general de accionistas, de aumentar un 32% con respecto al año anterior. Estaríamos hablando del presupuesto máximo histórico del club”.

Sobre la salida de Tiago Nunes

El presidente de Sporting Cristal también aprovechó para referirse a Tiago Nunes y explicó los motivos de su salida de la institución celeste. “Era una situación en determinado momento previsible, él tenía un contrato de mediano largo plazo, dos años, gatillaba su segundo año de contrato al cumplimiento del objetivo deportivo, no se cumplió, no se hizo automático el segundo año”, señaló.

Eso sí, Raffo reveló que el club siempre tuvo la intensión de que el estratega brasileño continúe, pero que por un tema familiar decidió quedarse en su país. “Hubo la intención del club de continuar, llegamos a un principio de acuerdo pero en las últimas horas surgió el interés de Brasil y por un tema particular y familiar, decidió quedarse en Brasil por la propuesta que llegó de Botafogo”, sentenció.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO