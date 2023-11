Si hay algo que exige Juan Reynoso en la Selección Peruana es que sus integrantes lleguen con buen presente en sus clubes y Sergio Peña cumple con ese requisito. El volante nacional se coronó campeón de la liga de Suecia el último domingo (ver nota), luego de la victoria del Malmö FF por 1-0 sobre Elfsborg. Con este resultado, el peruano y sus compañeros se ubicaron en el primer lugar de la tabla, obteniendo así la copa del torneo y el pase a la Champions League.

No obstante, el camino hasta esta instancia no fue sencilla, especialmente, luego de una temporada pasada llena de altibajos (quedaron en el séptimo puesto en el 2022). El club comenzó este 2023 con la Copa de Suecia, aunque no pudieron avanzar más allá de los cuartos de final, por lo que toda la concentración iba a estar puesta en la Allsvenskan.

En el torneo sueco, Peña fue una de las piezas claves del equipo, arrancando siempre de titular, celebrando ocho victorias al hilo desde el inicio de la temporada en abril, aunque perdieron el invicto para la décima fecha, tras caer por 3-0 frente a Elfsborg (quedó en segundo puesto de la tabla con 64, igual que Malmö FF, pero con dos goles de diferencia menos).

Los números de Sergio Peña con Malmö en la temporada 2023. (Foto: SofaScore)

La confianza en nuestro compatriota Sergio Peña continuó y así acumuló 29 partidos de la liga (solo en la fecha 23 no fue convocado) más los tres que disputó en la Copa de Suecia, sumando un total de 32, fuera del cotejo ante Argentina, donde sumó minutos. Si nos centramos solo en el torneo sueco, es preciso destacar que marcó un gol y, a su vez, registró tres asistencias.

Respecto a las estadísticas, posee un 1.1 de pases precisos por partido, así como 12.6 recuperaciones de balón en cada uno de los duelos que tuvo en el Allsvenskan 2023. Incluso, su porcentaje de duelos ganados es de 56 %. Por todo ello, el portal especializado en estadística deportiva SofaScore le dio un puntaje de 7.26 a Peña, a lo largo de la temporada.

Ahora, el volante nacional tiene como misión llegar lo antes posible a la convocatoria de Reynoso, para los partidos que se jugarán ante Bolivia este 16 de noviembre y frente a Venezuela el próximo 21, por la quinta y sexta jornada de las Eliminatorias 2026, respectivamente. Solo resta esperar para saber si el estratega peruano lo incluye o no en su esquema de juego desde el inicio.





