Hombre de palabra. Marcos Riquelme no pudo estar en los últimos duelos de Sporting Cristal, debido a una lesión; sin embargo, cuando pudo estar listo, asumió cada reto con el equipo y peleó hasta el final por conseguir el resultado esperado. Esta vez, se alzó con el trofeo de la Fase 1 y espera seguir peleando por más.

“Trato que en el club que me toque defender, dejar algo. Me gustaría dejar algo al Sporting [Cristal], que confió en mí”, sostuvo el atacante en diálogo con Movistar Deportes. Además, se refirió a los momentos de tensión que se vivieron en el campo, especialmente por no lograr cada intento de gol que se tuvo.

En ese sentido, explicó que “a medida que pasando el tiempo en el duelo ante San Martín, por allí que quizá entrábamos en momentos de desesperación, más que nada por la cantidad de situaciones de gol que hemos creado, especialmente, en el primer tiempo, incluyendo dos mías, la de Corozo, la de Hohberg”.

“Creo que las situaciones las seguimos creando, pero no entraron. Ya en el segundo tiempo ellos se pararon un poco mejor, se hizo más parejo el partido, pero nosotros seguíamos con la tranquilidad de que no nos llegaba mucho peligro”, agregó el atacante en la entrevista.

Copa Sudamericana

Otro de los retos que se viene para Sporting Cristal es la Copa Sudamericana. Al quedar tercero en la tabla del Grupo E, los rimenses clasificaron a los octavos de final de dicho certamen, por lo que deberán esperar al próximo sorteo que se realizará estos días para así saber qué rival enfrentarán.

“Tuvimos la suerte de meternos en la próxima ronda de la Copa Sudamericana. Ya sabemos las cosas que no debemos de hacer y cuáles mejorar, sabiendo que vamos a tener algunos días para trabajar sobre lo que va a ser este certamen”, finalizó el delantero argentino.





