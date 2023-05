‘The last dance’. El Torneo Apertura va llegando a su final y Alianza Lima es el principal candidato a ganar el primer certamen del año (los dirigidos por Guillermo Salas registran 36 unidades y ocho triunfos consecutivos), teniendo a Universitario de Deportes como único escolta. Sporting Cristal, por su parte, está luchando para recuperar posiciones en el campeonato peruano. En medio de ese escenario, se dio a conocer la programación de la jornada 18 del Torneo Apertura.

Precisamente, serán los celestes los encargados de abrir la jornada, cuando tengan que ponerse frente a frente con Cienciano, en el Estadio Nacional. ¿La fecha? El próximo jueves 1 de junio desde las 8 de la noche, en un encuentro que promete ser de pronóstico reservado.

Un día después, Alianza Lima y Universitario de Deportes entrarán en acción de manera simultánea, teniendo que enfrentarse a ADT (en el IPD Huancayo) y a Cusco FC (en el estadio Monumental), respectivamente. Ambos choques se desarrollarán desde las 8 de la noche.

El sábado, Deportivo Municipal recibirá a Alianza Atlético, Binacional hará lo propio con Carlos A. Mannucci y Deportivo Garcilaso medirá fuerzas con Unión Comercio. Sin duda, tres duelos que prometen muchas emociones desde el pitazo inicial.

Con relación al domingo, también albergará tres partidos, entre los que figuran el Atlético Grau vs. Cantolao, Sport Boys vs. Sport Huancayo y Universidad César Vallejo vs. UTC. En esta jornada, será FBC Melgar el equipo que descansará. Cabe destacar que la conformación del campeonato local tiene a 19 equipos dentro del torneo, por lo que todas las fechas uno de ellos se queda sin actividad oficial.

Programación de la fecha 18 del Torneo Apertura

Jueves 1 de junio

8:00 p.m. Sporting Cristal vs. Cienciano - Estadio Nacional

Viernes 2 de junio

8:00 p.m. ADT vs. Alianza Lima - Estadio IPF de Huancayo

8:00 p.m. Universitario vs. Cusco FC - Estadio Monumental

Sábado 3 de junio

3:00 p.m. Deportivo Municipal vs. Alianza Atlético - Estadio Iván Elías Moreno

6:00 p.m. Binacional vs. Carlos A. Mannucci - Estadio Guillermo Briceño

8:30 p.m. Deportivo Garcilaso vs. Unión Comercio - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 4 de junio

1:00 p.m. Atlético Grau vs. Cantolao - Estadio Municipal de Bernal

3:30 p.m. Sport Boys vs. Sport Huancayo - Estadio Iván Elías Moreno

6:00 p.m. Universidad César Vallejo vs. UTC - Estadio Mansiche





