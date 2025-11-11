Sporting Cristal afrontará su último desafío del Torneo Clausura con más complicaciones de las esperadas. El cuadro dirigido por Paulo Autuori tendrá que medirse ante Atlético Grau el próximo miércoles 19 de noviembre en Piura, pero lo hará con un plantel mermado por múltiples ausencias. Entre convocatorias a la Selección Peruana y viajes como sparrings, los celestes deberán apelar a su cantera y a la rotación para intentar cerrar la temporada con un triunfo que les permita mantener el envión anímico rumbo a los play-offs.

A lo largo del campeonato, Cristal ha sido uno de los equipos más regulares del torneo, pero las convocatorias a la Bicolor han alterado los planes del comando técnico en más de una ocasión. En esta oportunidad, la situación no es distinta: seis futbolistas del primer equipo fueron llamados por la Selección Peruana, lo que complica el armado del once para el duelo en el estadio Campeones del 36.

Entre las principales ausencias destaca Miguel Araujo, pilar en la defensa rimense y uno de los líderes del equipo. A él se suman Luis Abram, también defensor, y Jesús Pretell, mediocampista de recuperación que venía siendo titular habitual en el esquema de Autuori. Sus participaciones con la Selección en los amistosos ante Chile y Rusia los dejan fuera de este encuentro clave.

Otro jugador que no estará disponible es Martín Távara, pieza importante en la salida del equipo y encargado de la pelota parada. Además, el joven delantero Maxloren Castro, una de las revelaciones del Clausura, también fue convocado a la Bicolor, dejando un vacío en el ataque. En total, seis jugadores celestes están bajo las órdenes del comando técnico de Manuel Barreto en Rusia.

A la lista se añaden dos nombres más: Jair Moretti y César Bautista, quienes viajaron junto a la Selección como sparrings. Aunque no forman parte del grupo principal, su ausencia resta alternativas en el banco de suplentes, obligando a Cristal a completar la convocatoria con futbolistas de la reserva.

Esta situación genera un reto táctico para Paulo Autuori, quien deberá encontrar equilibrio en un equipo con varias modificaciones. El técnico brasileño no podrá contar con su defensa titular ni con su habitual mediocampo, por lo que se espera que otros jugadores asuman mayor protagonismo frente a Grau.

Paulo Autuori mostró su preocupación por juego de Sporting Cristal (Foto: Andina)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Tras la victoria ante Cienciano, Sporting Cristal volverá a tener actividad después de la fecha FIFA, cuando enfrenten a Atlético Grau en el partido válido por la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se jugará el 19 de noviembre y se disputará en el Estadio Campeones del 36.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

