El ser agradecido es una virtud que distingue. Virtud que resalta en Luis Alberto Bonnet cuando se refiere a Sporting Cristal. Y es que a pesar de que ya pasaron 12 años desde que se retiró del fútbol vistiendo la casaquilla celeste, y que nunca más regresó al Perú, su gratitud con el club bajopontino sigue intacta.

Nunca tuvo una despedida, a pesar de ser el tercer máximo artillero en la historia del club. Sin embargo, él prefiere dejar ese tema atrás, ya que considera que el cariño que la manifiesta el hincha día a día es más que suficiente.

Depor dialogó en extenso con uno de los los últimos ídolos del club rimense. Recuerdos, anécdotas, promesas y revelaciones, son los condimentos especiales de esta entrevista exclusiva por los 65 años años del club que acaba de alcanzar su sexta final nacional en los últimos nueve años.

¿Qué ha sido de la vida de Luis Alberto Bonnet?

Después de retirarme el 2008 me quedé un año más viviendo en Lima. A comienzos del 2010 regresé a Buenos Aires, que es donde resido actualmente. Vivo de los alquileres que me quedaron de las inversiones que pude hacer durante mi etapa como futbolista.

¿En estos años has estado vinculado al fútbol de alguna u otra forma?

Me desvinculé del fútbol completamente.

¿Existe la posibilidad de que puedas regresar al mundo del fútbol, ya sea como entrenador o desde el campo dirigencial?

Apenas terminé de jugar, como muchos futbolistas, tenía la idea de hacer el curso de técnico y apuntar por ese lado. Pero es una salida que buscan todos los jugadores que se retiran y no hay suficientes equipos. Vi que algunos excompañeros, que se habían recibido como entrenadores, tenían problemas de trabajo. Eso me quito las ganas, me desilusionó un poco. Mi vida tomó un rumbo distinto. El fútbol es una pasión y siempre va a seguir siéndolo. Jugué 18 años como profesional, toda una vida, pero la verdad que no tengo pensado tener un vínculo cercano con el fútbol.

Dentro de tus 18 años como futbolista. ¿Qué lugar ocupa Sporting Cristal?

Mi etapa en Sporting Cristal fue la más importante de mi carrera.

Llegaste sin un gran cartel, siendo un jugador del ascenso argentino y te retiraste como ídolo. ¿Pensaste alguna vez que harías tanta historia en el club?

Llegar a un equipo tan importante y compartir vestuario con jugadores de nivel fue algo increíble. Nunca lo pensé. Cuando llegué por primera vez solo estaba enfocado en hacer las cosas bien y estar a la altura para cumplir mi contrato. Todo lo que vino después se convirtió en una etapa maravillosa y hermosa.

¿Qué recuerdos guardas de la hinchada rimense?

Tengo el mejor de los recuerdos de los fanáticos. Es una hinchada muy exigente. Cuando yo arribé el club habían salido bicampeones (1994-1995). Tenían un gran plantel. El hincha se había acostumbrado a ganarlo todo y al buen juego del equipo. Recuerdo que en mis primeros partidos en el Alberto Gallardo me dijeron que nunca habían partido un punto. La exigencia era muchísima. Yo tengo que estar eternamente agradecido con los hinchas por el cariño que me dieron siempre. Me adoptaron como un hijo y hasta hoy en día se acuerdan de mi. Son ellos los que me pusieron en el lugar de ídolo del club, lo cual fue un tremendo honor, ya que se trata de una institución con mucha historia y donde pasaron tan buenos jugadores. Eso me llena de orgullo.

Pasaron 24 años y la descripción que haces del club se mantiene en el tiempo. Hoy se acaba de clasificar a su sexta final en nueve años, donde ha ganado cuatro títulos. ¿Por qué crees que esa mística ganadora sigue vigente?

Siempre se ha preocupado por mantener una linea de perfil y ética. Tener un club ordenado, que sea serio y con jugadores responsables. El futbolista que pisa La Florida tiene que dedicar su vida al club. Es una institución demasiado importante y la vida de un jugador es demasiado corta como para andar haciendo otras cosas. Mi vida giraba en torno a Sporting Cristal, desde las comidas, mis horas de descanso, todo. La energía y la aplicación al trabajo tienen que ser al 100%.

Eduardo Galeano (periodista y escritor uruguayo) definió al gol como “el orgasmo del fútbol”. Al recordarte marcando un gol, lo primero que se me viene a la memoria es la complicidad que tenías con los hinchas en las rejas de la tribuna...

Esa frase es totalmente cierta. Una vez vi una entrevista donde un filósofo se ofendió por esas palabras. Él decía que eso no era posible ya que el orgasmo no se puede comparar con nada en la vida porque es algo maravilloso y esencial. Hoy a la distancia, con tantos años vividos y habiendo dejado al fútbol hace muchos años, solo tengo decir que aquel filósofo estaba equivocado. Nunca hizo un gol y no sabe lo que se siente. Marcar un gol es algo mucho más placentero que un orgasmo y no se puede comparar con nada en el mundo. Es una sensación maravillosa. No se pueden cambiar mil orgasmos por un gol.

Emanuel Herrera y un anhelo pendiente

¿Sigues el acontecer de Sporting Cristal?

Es un poco difícil porque acá los canales deportivos no pasan ninguna noticia del fútbol peruano. Pero si estoy enterado que el equipo realizó una gran segunda parte en el campeonato y que van a disputar el título.

¿Has podido ver a Emanuel Herrera?

Si por supuesto. Me parece un gran jugador, un nueve muy fuerte y de una gran pegada. La verdad que ha sido de muchísima utilidad para el club. Lástima la lesión que tuvo, pero ahora ha regresado a su nivel. Fue un acierto su contratación y su continuidad.

Diez años después se empezó a hablar de un delantero que dejó huella en Sporting Cristal. Incluso los hinchas debaten si Herrera o Bonnet son el mejor delantero de la historia del club. ¿Qué opinas al respecto?

Yo siempre estuve en contra de las comparaciones de cualquier tipo. Hay que tomar en cuenta que a cada uno le toca hacer su trabajo. Lo importante es que el club tenga un delantero que meta muchos goles, que lo ayuda a ser campeón y que le de muchas alegrías al hincha.

Si hay algo de lo que siempre se habló después de tu retiro fue sobre tu despedida. ¿Crees que todavía se puede dar?

El momento de hacer el partido de despedida ya pasó. Creo que si en su momento no se logró realizar, no por mi, sino por lo hinchas, ahora ya no tiene sentido. Igualmente yo me quedó con el cariño y afecto que hoy me siguen dando los hinchas de Sporting Cristal. El poner mi nombre y mi rostro en una bandera o en mural como hicieron los chicos en el Rímac. Para mi eso vale más que cualquier homenaje que me puedan llegar hacer.

¿Te gustaría volver a pisar La Florida o el Alberto Gallardo?

Por supuesto que me gustaría volver a esos lugares. Tantos recuerdos, tantos años vividos , donde pase una linda parte de mi vida.

¿Alguna vez te gustaría pisar la tribuna y gritar un gol del otro lado?

Totalmente. Creo que el hincha vive el fútbol como lo vivo yo, con pasión y alegría. Siempre pasó por mi cabeza la idea de estar alentando, cantando, gritando los goles del equipo y festejando algún título de Sporting Cristal. Tal vez alguna vez me toque cumplir ese anhelo.

