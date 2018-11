La buena campaña de Mario Salas con Sporting Cristal en el Descentralizado generó que su nombre aparezca en carpeta de otros clubes del continente. En los últimos días, el chileno fue vinculado con Colo Colo de su país y San Lorenzo. El técnico salió al frente para aclarar la situación.

"No he tenido conversaciones con nadie. Este tema lo tocamos y fui claro y preciso. No voy a cambiar mis principios de un mes a otro. Lo sigo viendo así", indicó el 'Comandante' luego del entrenamiento en La Florida.

Mario Salas firmó contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2019. En este momento, su atención está puesta en Ayacucho FC, su rival de este sábado, y en acabar de la mejor forma el torneo Clausura para luego afrontar la final del Descentralizado 2018.

Mario Salas dejó mensaje a los hinchas de Sporting Cristal. (@CSCristal)

"Ayacucho FC está jugando muy bien, más allá de ser protagonista del Clausura. Es un equipo muy distinto al que enfrentamos antes, más empoderado, con rendimientos individuales muy superlativos", apuntó.

De acuerdo al portal Bio Bio de Chile, Mario Salas es el principal candidato para reemplazar a Héctor Tapia en Colo Colo. Incluso, detalló que la directiva del cacique estaría dispuesta a pagar la cláusula de rescisión del técnico con Sporting Cristal.

El mismo medio también informó que el 'Comandante' es una de las opciones para ponerse el buzo de San Lorenzo de Argentino, que se quedó sin técnico tras la salida de Claudio Biaggio.

