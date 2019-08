Mario Salas la pasa mal en Chile y los jugadores tomaron drástica decisión

El domingo pasado Colo Colo enfrentó a Curicó Unido por la primera división de Chile. El cuadro que dirige Mario Salas cayó 1-0 y comenzó a despedirse de la lucha por el título de este año ya que se ubica a nueve puntos de Universidad Católica, club que ocupa el primer lugar en la tabla de posiciones.

Para muchos el partido del fin de semana pasado fue uno de los peores para Colo Colo desde que el extécnico de Sporting Cristal asumió las riendas del club. Incluso el técnico asumió su responsabilidad en conferencia de prensa.

Después del enfrentamiento, en camerino, los jugadores empezaron a mostrar su incomodidad debido a la ausencia de Jaime Valdés y Esteban Paredes en el equipo titular.

"No sabemos por qué no juega con los experimentados, si nosotros los necesitamos y aprendemos de ellos", "No tiene un estilo definido, sólo dispone de ir con dos '9' y jugar al pelotazo", "No quiero hablar, porque estoy 're caliente' con la situación que estamos viviendo", fueron algunos de los comentarios de los futbolistas tras la derrota, según el medio chileno El Gráfico.

Cabe destacar que según la prensa de Chile el descontento con Mario Salas es general por lo que los jugadores estarían pensando mantener una charla con el entrenador el martes para intentar sacar la situación adelante.

Foto y video: América TV

