Más allá de la importancia del triunfo sobre Alianza Atlético (2-1), Sporting Cristal también festejó el regreso goleador de Martín Cauteruccio, quien aprovechó un error de Diego Melián para decretar el 2-0 parcial. Al uruguayo lo estaban llevando de a pocos y hoy volvió a ser titular luego de haber disputado tres duelos ingresando desde el banquillo, por lo que este gol no solo reafirma que continúa dulce de cara al arco rival, sino que le da a los rimenses un arma más para pelear esta recta final del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

El ‘charrúa’ sabe perfectamente que el aspecto mental será decisivo en este mano a mano que tienen con Universitario de Deportes, pues a pesar de que recuperaron el liderato en la tabla de posiciones, todavía restan cuatro jornadas por disputarse. “Estamos en la recta final del torneo, en una etapa decisiva, y ahora no solo cuenta el tema físico sino también lo mental, pero felizmente el grupo está muy fuerte”, sostuvo en diálogo con L1 MAX.

‘Caute’ reconoció que Sporting Cristal entró en dudas después de conseguir los dos goles de ventaja, especialmente por los penales que Alianza Atlético a favor. ”En el inicio, el equipo mostró mucha intensidad, luego nos caímos y ellos encontraron esos penales que generaron dudas, pero supimos cuidar el marcador hasta el final y ganar estos tres puntos que eran lo más importante”, agregó.

El artillero de 37 años apuntó a que el plantel rimense tiene que conservar la unión de grupo en esta etapa de la temporada, ya que no solo está en juego el Torneo Apertura, sino también la posibilidad de disputar los play-offs por el título nacional a fin de año. “Más allá de ellos goles, me encantó la actitud del equipo. De acá en adelante cada detalle será muy importante, y para ello tenemos que estar todos muy juntos”, acotó.

Finalmente, Martín Cauteruccio apeló a no apresurarse en el desarrollo del campeonato, pues antes de pensar en Universitario, primer tenían que vencer a Alianza Atlético para llegar con vida a su visita al Estadio Monumental. “Hoy teníamos un gran partido y no podíamos pensar en el que sigue, porque había que estar fuerte de la cabeza pero, seguramente, ya mañana pensaremos en la ‘U’”, sentenció.

Recordemos que el atacante uruguayo sufrió un problema hepático previo al partido frente a Alianza Lima, a comienzos de marzo, por lo que se perdió gran parte del Apertura y Sporting Cristal sintió su ausencia. Sin embargo, hoy se mostró en plenitud y apunta a retomar la racha goleadora que había dejado pendiente. Con el tanto que le marcó esta tarde a los ‘Churres’, el nacido en Montevideo llegó a las 14 anotaciones en la Liga 1 Te Apuesto.

Martín Cauteruccio llegó a Sporting Cristal tras quedar libre de Independiente de Avellaneda. (Foto: Liga 1)





¿Qué se le viene a Sporting Cristal?

Luego de vencer por 2-1 a Alianza Atlético, Sporting Cristal volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando visite a Universitario por la décima quinta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 12 de mayo desde las 6:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App.

El duelo entre bajopontinos y cremas podría ser determinante en el desenlace del primer certamen de la temporada, por lo que ambos cuadros no pueden guardarse nada. Eso sí, los rimenses no podrán contar con Yoshimar Yotún por lesión y será una baja importante en el esquema de Enderson Moreira. Del lado de la ‘U’, Fabián Bustos no estará en su zona técnica tras ser expulsado en el partido frente a ADT, donde los merengues cayeron por 2-0 y dejaron atrás su invicto de 24 encuentros en el campeonato local.





