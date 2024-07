Lo que empezó con solo un incentivo por sacar veinte en el colegio, terminó marcando el camino de Luis Henry Campos en el atletismo. En segundo de secundaria, su profesor de Educación Física en Espinar (Cusco), le vio condiciones y lo motivó a que representara a su centro educativo, Pedro Ruíz Gallo, en marcha atlética; por su esfuerzo, el maestro le pondría la máxima nota en el bimestre. En esos momentos, él solo quería mejorar su promedio, pero a medida que fue destacando en el deporte y recibiendo el reconocimiento de todos, su visión cambió. Se involucró mucho con esta disciplina y a sus 28 años estará en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Hace poco más de una semana, se cerró el ranking de clasificación de atletismo y Luis Henry Campos confirmó su presencia en París 2024 mediante esta vía, en la modalidad de marcha atlética. Y a poco de su participación en la capital parisina, competirá el 1 de agosto, el atleta cusqueño conversó con Depor sobre cómo tomó la noticia, cómo va su preparación para sus terceros Juegos Olímpicos (tras Río 2016 y Tokio 2020) y cuál será el objetivo para este evento.

¿Cómo tomas esta clasificación para tus terceros Juegos Olímpicos?

Al ser mis terceros uno ya lo va viendo de una forma natural el hecho de clasificar. Mi primera clasificación fue en Río 2016, después Tokio 2020 y ahora París. Ya uno va apuntando no solo al hecho de clasificar, sino un objetivo mayor como meterse en podio o estar entre los 10 mejores.

Clasificaste por ranking mundial, ¿ya lo tenías previsto o esperaste hasta el último día de cierre para confirmar tu pase?

Era un poco complicado que me saquen del ranking, porque yo estaba en el puesto 33, sabía que iba a bajar un poquito, pero era complicado de quedar fuera. Si bien es cierto no fue la manera en que me hubiese gustado clasificar, yo quería clasificar de manera directa por la marca, pero no tuve muchas oportunidades de en el exterior al estar bloqueado del programa a París por un tema con el IPD. Por ende, no puedo hacer ningún tipo de campamento o competencia al exterior que no esté dentro del calendario de la federación, ninguna competencia por falta de financiamiento. Eso me perjudicó bastante, el hecho de no poder competir en el tour de marcha, que empezó en marzo y terminó en mayo. No pude clasificar de manera directa y me quedó esperar el ranking, sabía con mi entrenador que era nuestr opción B.

Es mucho más meritorio haberte mantenido en clasificación por ranking sin haber competido tantas veces afuera, ¿cuántos torneos tuviste?

Desde el año pasado que fui al Mundial de Budapest; este año fui al Mundial en Turquía, competí en eventos nacionales, también en el Iberoamericano y Sudamericano del año pasado, este lo gané y fue lo que me dio gran puntaje. Fueron eventos que me ayudaron a estar en el ranking, si bien es cierto, no tuve la mejor marca del mundo, eran marcas decentes que me permitieron estar en el ranking. Desde el año pasado, ya sabía que no me iban a sacar de la clasificación, porque hasta el puesto 48, había mucha diferencia.

¿Qué problemas tienes con el IPD?

Es un tema muy extenso, fue por un tema de rendición de cuentas desde el programa ‘Rumbo a Tokio’, donde no hubo un entendimiento entre nosotros y el IPD con respecto a los pasajes, también está involucrado el Comité Olímpico, pero ya el nuevo presidente del IPD se contactó directamente con nosotros y hubo este compromiso de solucionar este tema para que no nos afecte en los próximos eventos.

¿Cómo te vienes preparando para competir en París?

Nuestra preparación empezó en mayo, después del Iberoamericano. Mi entrenador me propuso ir a España, pero en vista de que estoy bloqueado, era imposible viajar y hacer una base de entrenamiento. Decidí con mi esposa, Mary Luz Andía, costearnos el entrenamiento en Cusco. Nos fuimos a Espinar, a mi tierra, que está a casi 4 mil metros sobre el nivel del mar, para ganar capacidad aeróbica. Teníamos planeado quedarnos hasta inicios de julio y en esos momentos recibimos el apoyo y financiamiento por parte de la minería Antapaccay, ellos se ocuparon de financiar todo el campamento desde junio hasta finales de julio. La minería Antapaccay está cubriendo pasajes, alimentación, estadía, honorarios a mi entrenador, indumentaria deportiva. Se podría decir que casi nos está cubriendo un 95 %, casi el total de todo el campamento.

¿Cuál es el objetivo en París?

Mi objetivo principal es entrar al top 10, está difícil, pero es un objetivo realista. No podría decir que es un objetivo ambicioso, pero tengo que ser sincero y es complicado ahorita ubicarse dentro de los tres mejores puestos del mundo, son años de trabajo que todavía me falta. En los próximos Juegos, si es que las cosas van bien, no tengo lesiones y voy mejorando de la manera que quiero, ahí podríamos hablar de pelear una medalla, pero en estos instantes mi mejor opción es meterme dentro de los diez mejores.





Clasificados del ‘Team Perú’ a París 2024

1.- Gladys Tejeda (Maratón) – Atletismo

2.- Cristhian Pacheco (Maratón) – Atletismo

3.- Thalia Valdivia (Maratón) – Atletismo

4.- Luz Mery Rojas (10 mil metros) – Atletismo

5.- Kimberly García (Marcha atlética) – Atletismo

6.- Mary Luz Andía (Marcha atlética) – Atletismo

7.- Evelyn Inga (Marcha atlética) – Atletismo

8.- César Rodríguez (Marcha atlética) – Atletismo

9.- Stefano Peschiera (Ilca 7) – Vela

10.- Florencia Chiarella (Ilca 6) – Vela

11.- María Belén Bazo (iQFOiL) – Vela

12.- Daniella Borda (Skeet) – Tiro

13.- Nicolás Pacheco (Skeet) – Tiro

14.- Inés Castillo (Individual) – Bádminton

15.- Lucca Mesinas (Shortboard) – Surf

16.- Sol Aguirre (Shortboard) – Surf

17.- Alonso Correa (Shortboard) – Surf

18.- María Bramont-Arias (Aguas abiertas) – Natación

19.- Adriana Sanguineti (W1x) – Remo

20.- Valeria Palacios (LW2x) – Remo

21.- Alessia Palacios (LW2x) – Remo

22.- María Luisa Doig (Espada) – Esgrima

23.- McKenna DeBever (100 metros espalda y 200 metros combinado) – Natación

24- Joaquín Vargas (200 y 400 metros estilo libre) – Natación

25.- Juan Postigos (-66 kg) – Judo

26.- Luis Henry Campos (Marcha Atlética) - Atletismo





