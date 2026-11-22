Martín Távara protagonizó uno de los momentos más emotivos de la última jornada del Torneo Clausura 2026. Luego de la goleada de Sporting Cristal por 4-1 sobre Cienciano, el volante no pudo contener las lágrimas y dejó un mensaje que apunta a su salida del club rimense. Sus palabras sorprendieron a los hinchas, que podrían estar ante el cierre de una etapa del mediocampista con la camiseta celeste.

El futbolista de 27 años fue consultado sobre su reacción al finalizar el encuentro y, visiblemente emocionado, reveló que está cerrando un ciclo con la institución. Távara agradeció por todo lo vivido y reconoció que, durante su paso por el equipo, también tuvo que afrontar momentos complicados, en los que le tocó asumir sus errores y seguir adelante.

“Estoy cerrando una etapa con el club. Tuve muchas cosas buenas y siempre supe asumir cuando se presentaron las adversidades”, manifestó el mediocampista, dejando abierta la incógnita sobre cuál será su próximo destino. La declaración generó expectativa respecto a su futuro profesional.

Távara también hizo referencia a la complicada semana que atravesó el plantel celeste, especialmente por la necesidad de ganar y esperar otros resultados para seguir en carrera por el campeonato. El volante reconoció que el equipo hizo su trabajo frente al cuadro cusqueño, aunque finalmente no se dieron las condiciones que necesitaban para alcanzar la clasificación.

“Fue una semana muy dura porque no dependíamos de nosotros mismos, aunque sabíamos que en este partido ante Cienciano íbamos a hacer nuestro trabajo”, señaló el futbolista, quien también valoró el rendimiento del equipo durante la segunda parte de la temporada. Pese a la frustración por no alcanzar el objetivo, destacó el esfuerzo colectivo.

Asimismo, el mediocampista agradeció el respaldo de los hinchas, quienes reconocieron el desempeño del equipo durante el Clausura, especialmente en condición de local. Távara se mostró satisfecho por la respuesta del plantel en esta última parte del campeonato, aunque lamentó que los resultados no alcanzaran para pelear por el título nacional.

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