Alianza Lima venció por 5-0 a FC Cajamarca y cerró su participación en la etapa regular de la Liga 1 2026 con buenas sensaciones, por lo que ahora el plantel se enfocará en llegar en óptimas condiciones a los play-offs por el título nacional, donde esperarán a su rival en la final. En medio de esta definición, el área deportiva ya viene trabajando en los posibles fichajes para la próxima temporada.

En las últimas horas se pudo conocer el panorama sobre una contratación que podría concretarse si se dan las condiciones. Se trata de Carlos Cáceda, quien a mitad de temporada, tras la salida de Guillermo Viscarra, pudo llegar a Alianza Lima como refuerzo para el Torneo Clausura. Sin embargo, no hubo un acuerdo con Melgar.

Sumado a esto, según la información del periodista Rudy Estremadoyro, su cotización mensual era bastante elevada para el presupuesto del conjunto blanquiazul. Así pues, finalmente este fichaje perdió fuerza con el correr de los días y quedó en nada. Eso sí, el interés podría reactivarse de cara al 2027.

“A mitad de año, tras la salida de ‘Billy’ Vizcarra, Alianza Lima presentó una oferta por Carlos Cáceda. Sin embargo, su cotización mensual era bastante elevada, algo que llamó la atención considerando que era suplente en Melgar”, escribió el periodista de L1 MAX en su cuenta de X (antes Twitter).

Carlos Cáceda intentó fichar a Carlos Cáceda a mitad de temporada. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, Carlos Cáceda acaba de quedar como agente libre tras la finalización de su vínculo contractual con Melgar. Es decir, cualquier negociación lo hará de forma directa con Alianza Lima y bajo términos distintos a los de mitad de esta temporada. “Hoy, con su contrato ya finalizado, el escenario económico podría ser distinto y la negociación más accesible”, agregó el comunicador.

En Alianza Lima quieren cerrar el año con el título nacional y, a su vez, no descuidar la planificación deportiva para el año que viene. Veremos si el área deportiva vuelve a apuntar a Cáceda como una alternativa para competir con Alejandro Duarte por la titularidad del pórtico blanquiazul. Ojo, Pedro Gallese también estuvo en el radar hace unos meses y es otra opción que podría volver a tomar fuerza.

Carlos Cáceda quedó como agente libre tras no renovar con Melgar. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús González, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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