El caso de Mateo Rodríguez ha sido uno de los temas más comentados en las últimas semanas en el entorno de Sporting Cristal. El delantero de 18 años, hijo del recordado defensor Alberto ‘Mudo’ Rodríguez, ha sido una de las figuras más constantes de la categoría Sub 20, destacando en torneos internacionales como la Copa Libertadores Sub 20 y la Copa Mitad del Mundo. Sin embargo, su futuro generó incertidumbre luego de que no lograra firmar su primer contrato profesional con el club, pese a su rendimiento y proyección. Las negociaciones se encontraban entrampadas por temas salariales y cláusulas relacionadas a una futura venta. Este jueves 17 de julio, la situación parece haber tomado otro rumbo: se conoció que ya existe un acuerdo de palabra para su continuidad.

El periodista Denilson Barrenechea fue quien dio la primicia a través de su cuenta de X. “Hay un acuerdo de palabra entre Sporting Cristal y Mateo Rodríguez para que el delantero nacional de 18 años firme su primer contrato profesional. De no haber cambios, estampará su rúbrica por el cuadro rimense”, señaló. La noticia generó tranquilidad entre los hinchas celestes, que temían perder a uno de los talentos más prometedores de la cantera.

Hasta hace pocos días, el panorama era muy distinto. Según reveló el periodista Paul Pérez, las conversaciones entre ambas partes estaban estancadas debido a que el entorno del jugador consideraba “poco seria” la propuesta salarial inicial. Además, existían discrepancias sobre los términos de una futura transferencia, aspecto considerado clave para el desarrollo profesional del joven atacante.

Pese a no tener contrato profesional, Mateo Rodríguez se ha mantenido activo con la Sub 20 de Cristal, mostrando compromiso y liderazgo dentro del grupo. Su rendimiento no pasó desapercibido: fue uno de los jugadores más desequilibrantes en la última Copa Mitad del Mundo, lo que llamó la atención de varios clubes, tanto del medio local como del extranjero.

Mateo Rodríguez con Sporting Cristal sub-20 | Foto: Sporting Cristal

A nivel técnico, Rodríguez ha sido elogiado por su velocidad, desborde y capacidad para marcar diferencias en el uno contra uno. Es habitual verlo moverse por todo el frente de ataque y, pese a su juventud, ya muestra una madurez poco común para su edad. Por eso, su situación contractual generó tanto revuelo: muchos consideran que su salto al primer equipo es solo cuestión de tiempo como el caso Maxloren Castro.

Cristal, que históricamente ha promovido a jugadores formados en casa, tenía claro que no podía dejarlo escapar. Por eso, en los últimos días aceleraron las gestiones para cerrar un acuerdo que permita asegurar su continuidad, blindar su pase y trabajar con él una ruta de crecimiento deportiva y comercial. La firma aún no se ha concretado, pero el panorama es mucho más favorable.

Sporting Cristal, por su parte, mantiene una política clara de promoción de juveniles, pero este tipo de casos vuelve a encender el debate sobre la necesidad de ofrecer condiciones justas para retener a sus principales talentos formados en casa.

De cerrarse el acuerdo en los próximos días, el club rimense asegurará a uno de sus talentos con mayor proyección, y el atacante podrá enfocarse de lleno en su desarrollo como profesional. A la espera del anuncio oficial, todo indica que el capítulo más incierto de su historia con Sporting Cristal está por terminar.

