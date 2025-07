Sporting Cristal vio partir a Ignácio da Silva, su mejor defensa de los últimos años, y hoy la viene rompiendo con Fluminense de Brasil en el Mundial de Clubes. Para suplir su salida, apostó por el mercado uruguayo y trajo a Franco Romero, quien no dio la talla. Sin embargo, en La Florida siguen confiando en la escuela charrúa y apuntaron la placa de Emiliano Velázquez, de último paso por Danubio de su país. Podría ponerse la celeste a la espera de la respuesta de Miguel Araujo, también pretendido en el Rímac.

“Miguel Araujo aún no define su futuro: tiene las ofertas de Sporting Cristal y Alianza Lima, pero ve con buenos ojos la de SC: tendrá asegurada la continuidad que busca y terminaría pesando. En AL no fue prioridad y no sería titular desde un principio”, publicó en ‘X’ el periodista Denilson Barrenechea.

La ‘Fiera’ dejó Portland Timbers y no ve con malos ojos volver al fútbol peruano para coger continuidad y volver a la Selección Peruana de cara a la última fecha doble de Eliminatorias y pensando en el próximo proceso.

Emiliano Velázquez se formó en Danubio y también jugó en Nacional de Uruguay. (Foto: CNF)

Con respecto al refuerzo extranjero, el mismo periodista comentó que la dirigencia viene analizando varias opciones en Chile, Argentina y Brasil, pero una de las opciones que manejan está en Uruguay.

“Una de las opciones que también manejan es Emiliano Velásquez, zaguero uruguayo que juega actualmente en Danubio. Ya hubo comunicación pero nada definido”, complementó en su cuenta de ‘X’.

Velázquez debutó en Danubio de Uruguay y también pasó por Getafe y Rayo Vallecano de España, Braga de Portugal, Santos de Brasil y Juárez de México. Tal vez futbolísticamente no atraviesa su mejor momento, pero podría aportar su experiencia en caso llegue a La Florida.

Son días claves en Sporting Cristal. Todavía no han anunciado ningún refuerzo, y el Director Deportivo, Julio César Uribe, había adelantado que el técnico Paulo Autuori pidió cuatro fichajes en este mercado de pases.

Miguel Araujo jugó las dos últimas temporadas en Portland Timbers. (Foto: Portland Timbers)

