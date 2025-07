Por el rival que tuvo enfrente, por cómo lo dominó y por la contundencia en el segundo tiempo, el 2-0 sobre Gremio –con goles de Gaspar Gentile y Eryc Castillo– posiblemente sea el mejor resultado de Alianza Lima en lo que va de la temporada. Los blanquiazules salieron sin complejos y con el correr de los minutos se adueñaron del trámite, justificando un triunfo que ilusiona a la hinchada con la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Néstor Gorosito, consciente de que hubo individualidades que sobresalieron por encima del resto, prefirió hablar de cómo funcionó su equipo colectivamente. En diálogo con los medios de comunicación, el entrenador argentino valoró el esfuerzo de sus jugadores y destacó cómo lograron traducir su superioridad al marcador en el segundo tiempo.

“Lo más importante es cómo jugó el equipo. Me pareció que jugamos mejor que ellos durante todo el partido, en el primer tiempo podríamos haber hecho un gol, ellos tuvieron dos ocasiones un poquito aisladas. En el segundo tiempo jugamos muy bien y nos impusimos de forma justa”, sostuvo en conferencia de prensa.

Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2025. (Foto: Getty Images)

Con el 2-0 quizás algunos piensen que la llave ya está resuelta, pero no para el director técnico de Alianza Lima. Todavía falta el partido de vuelta en Porto Alegre y, según explicó, intentarán tener una propuesta similar a la que tuvieron la noche del último miércoles en Matute. ‘Pipo’ sabe que tiene las herramientas para redondear el triunfo de la ida.

“Allá trataremos de hacer lo mismo que hacemos acá. Lo mismo que tratamos de hacer en cancha de Boca, Sao Paulo, Libertad o Talleres; esperemos que nos pueda salir bien, tenemos las herramientas y debemos tener los pies sobre la tierra”, agregó.

Al ser consultado sobre si este fue el mejor partido de Alianza Lima en lo que va del 2025, Gorosito recordó los buenos pasajes que tuvieron frente a Boca en Matute o contra Talleres, donde los íntimos lograron estar 2-0 arriba, más allá de que finalmente terminaron ganando por 3-2. En ese balance, este triunfo sobre el ‘Tricolor’ lo pone feliz por el crecimiento de sus futbolistas.

“En el global, los 90 minutos, sí. Después tuvimos un muy bien partido con Boca, con Talleres nos pusimos 2-0. Pero en el global, fue el más parejo de todos. Me pone muy contento por los chicos, por el esfuerzo que están haciendo. Uno siempre sueña lo máximo, ellos saben que no nos vamos a ir a defender. La idea principal es no meternos atrás”, añadió.

Néstor Gorosito valoró el rendimiento de sus jugadores contra Gremio. (Foto: Getty Images)

Por último, Néstor Gorosito no aceptó los cuestionamientos sobre la regularidad de Alianza Lima, pues para él lo vienen haciendo muy bien ya que estuvieron cerca de ganar el Torneo Apertura y continúan compitiendo internacionalmente. Para ponerlo en perspectiva, utilizó como ejemplo lo que pasó con el PSG el último fin de semana, donde perdió la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea a pesar de partir como favorito.

“Terminamos a dos puntos del primero, ahora se inicia un torneo nuevo con la máxima expectativa, somos el equipo que más partidos jugó en Copa. En el trascurso siempre tienes altibajos, el PSG el otro día perdió con el Chelsea, y con eso ya está. Es muy bueno lo que se está haciendo. Nos gustaría haber terminado primeros, pero no sales campeón, campeón sales a fin de año”, aseveró.

Alianza Lima buscará sellar su clasificación en Porto Alegre. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

¿Cuándo será la vuelta entre Alianza Lima vs. Gremio?

Luego de este 2-0 en el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima volverá a enfrentar a Gremio la próxima semana, en el compromiso correspondiente la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2025. Dicho encuentro está programado para el miércoles 23 de julio desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Arena do Gremio.

En cuanto a la transmisión, esta estará a crgo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en el servicio de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas opciones para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

