El último miércoles fue un día muy movido en Universitario de Deportes. Tal como se venía especulando desde hace varias semanas, se confirmó la renuncia formal de Jean Ferrari como administrador provisional de la institución crema, la misma que se hará efectiva el martes 22 de julio. En ese sentido, el exfutbolista utilizó sus redes sociales para despedirse del club donde trabajó en el mencionado cargo desde agosto del 2021.

Durante los casi cuatro años que duró su gestión, Ferrari encabezó el proceso de reestructuración económica e institucional que colocó a Universitario en el lugar que hoy ostenta. Bajo su mandato, la ‘U’ rompió la negativa racha de 10 años sin campeonar a nivel nacional, consiguiendo un histórico bicampeonato con los títulos del 2023 y 2024, además de los éxitos en otras disciplinas deportivas.

Con esta renuncia, se espera que se cumpla con el proceso de sucesión administrativo señalado en la Ley N.º 32113. Esto quiere decir que, con la salida de Ferrari, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) deberá convocar un proceso para designar al nuevo administración provincial del conjunto de Ate.

Así pues, Jean Ferrari decidió despedirse del club y su hinchada con un mensaje que fue compartido en su cuenta de X (antes Twitter), generando una rápida reacción en los fanáticos cremas. “Cierro una exitosa etapa en mi vida profesional y también personal, cumplí un lindo sueño. Gracias a todos por tremendo apoyo. ¡Y dale U por siempre escucharán!“, se lee en la introducción de su comunicado.

Jean Ferrari dejará su cargo de administrador el martes 22 de julio. (Foto: Universitario)

Asimismo, este mensaje fue acompañado de una extensa carta en donde desglosa todo lo que vivió en estos últimos años como administrador provisional de Universitario, trabajando arduamente para que la institución vuelva a ser viable y pueda reestructurarse económicamente.

“Qué duda cabe de que estos últimos cuatro años han sido espectaculares en la ‘U’. Vivimos innumerables alegrías, pero también logramos recuperar al club y devolverlo al lugar que le corresponde, haciéndolo viable desde lo institucional y económico”, explicó en el comienzo de su mensaje.

En esa misma línea, valoró el éxito deportivo que viene atravesando el equipo de fútbol desde el 2023, el cual se extendió con el último festejo por el Torneo Apertura. “Hace poco obtuvimos el Torneo Apertura 2025 de la Liga 1, consagrándonos como el primer equipo en la historia del fútbol peruano en ganar cuatro torneos cortos consecutivos. Me siento profundamente orgulloso de lo que hemos conseguido juntos”, agregó.

“Siempre he dicho que los laureles deportivos no llegan solos: son la consecuencia natural del trabajo duro y muchas veces extenuante, que toca liderar. Redireccionar a Universitario por el camino del éxito, no fue tarea sencilla. Hubo que reconstruir los cimientos de un club prácticamente quebrado por administraciones irresponsables y trabajar a mil por hora. Ordenar la casa exigió empujar el barco desde varios frentes (...)”, añadió.

Como administrador, Jean Ferrari salió bicampeón nacional con Universitario. (Foto: Universitario)

Por último, Jean Ferrari se dirigió a los miembros que encabezan las decisiones en la SUNAT, esperando que estos elijan de manera correcta a su sucesor, y que este le dé continuidad al trabajo que él y sus colaboradores vienen realizando desde el 2021. Aunque todo esto se definirá de acuerdo al conducto regular, en los últimos días se estuvo especulando que el elegido sería Miguel Ángel Torres, exjugador del club.

“Estoy seguro que la SUNAT tomará la mejor decisión: respaldar la continuidad de una nueva gestión integrada por el mismo equipo de trabajo que me acompañó. Porque lo bueno debe continuar, y el club más grande del Perú merece seguir caminando por la senda del crecimiento y del éxito. Detrás está la mejor hinchada del país, que seguirá atenta al buen desarrollo del club”, aseveró.

Luego de que se haga efectiva su renuncia el 22 de julio, Jean Ferrari analizará las opciones que tiene sobre la mesa para continuar con su carrera ligada al deporte. Según se supo desde hace algunos meses, todo está encaminado para llegue a la Videna y asuma un nuevo cargo en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). De no mediar inconvenientes, esto debería confirmarse en los próximos días.

Miguel Ángel Torres es uno de los candidatos para suceder a Jean Ferrari como administrador de Universitario. (Foto: Miguel Ángel Torres)

