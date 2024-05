Luego de 24 partidos, Universitario de Deportes volvió a perder en la Liga 1 Te Apuesto y puso en peligro su liderato en el Torneo Apertura 2024, por lo que tendrá que esperar que Sporting Cristal no derrote a Alianza Atlético este domingo. ADT fue un rival complicado e hizo lo justo para hacer respetar su localía, sin embargo, en tienda crema consideran que hubo errores puntuales en el arbitraje que inclinaron la balanza en su contra, tal como lo dejó en claro Fabián Bustos.

El director técnico de los merengues consideró que, si bien son autocríticos con las cosas que no hicieron bien en Tarma, el árbitro Edwin Ordóñez tuvo una mala decisión en la acción del primer gol de los locales. Según apuntó el argentino, el juez debió retroceder la acción ya que había dos balones en el terreno de juego.

“Tenemos autocrítica. No jugamos bien, pero no era para perder. Se define en una situación puntual. La jugada del gol la tiene que volver atrás porque hay dos pelotas en el campo, el reglamento es claro. Sin ese error, te aseguro que no perdemos el partido”, manifestó Bustos, quien se fue expulsado por sus airados reclamos y no podrá estar en el banquillo ante Sporting Cristal.

No obstante, algo que no toma en cuenta el estratega de 55 años es que la razón por la que hay dos esféricos en el campo, es porque Martín Pérez Guedes se lo lanza al portero Pedro Díaz para evitar que saque rápido. Tal como reclamaron los jugadores de la ‘U’, consideraban que la acción previa al gol de ADT había córner a favor de ellos.

Asimismo, otro de los elementos de Universitario que se manifestó tras este traspié en Tarma fue Edison Flores, quien apuntó a pasar la página lo más pronto posible para enfocarse en Junior. “Perdimos un partido importante y también contra un buen equipo, fue duro, pero ya lo asimilamos y ahora solo queda pensar en el próximo partido”, sostuvo a su llegada a Lima.

Respecto a los reclamos realizados por Fabián Bustos y Jean Ferrari –se pronunció a través de sus redes sociales, alegando un complot en contra de la ‘U’–, el ‘Orejas’ evitó entrar en la polémica y no comentó nada sobre dicho asunto. “Yo no estoy muy al tanto de lo que se reclamó, pero ya hay que voltear la página y mentalizarnos en el siguiente encuentro”, aseveró.

¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de perder por 2-0 ante ADT, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Junior de Barranquilla por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Dicho compromiso está programado para el martes 7 de mayo desde las 9:00 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.

Tras la caída ante Botafogo en Brasil (3-1), la ‘U’ ya no tiene más margen de error en el certamen continental, puesto que le quedan dos encuentros en condición de local. Asimismo, el ‘Tiburón’ es un rival directo y por ahora está en la parte alta de la tabla de posiciones con cinco puntos. Una victoria merengue podría avivar el sueño de clasificar a los octavos de final, algo que no logran desde el 2010; en su defecto, sería un paso importante si finalmente el objetivo termina siendo acceder a los play-offs de la Copa Sudamericana.





