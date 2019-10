Los partidos pendientes de Sporting Cristal para poder ganar el Torneo Clausura 

La victoria que obtuvo Sporting Cristal sobre Pirata FC le permitió quedarse entre los primeros lugares de la tabla de posiciones del Toreo Clausura, con 24 unidades, a tan solo un punto del puntero, Universitario de Deportes.

Con el triunfo; Cristal se mantiene como uno de los equipos con mejores resultados de local, ya que lleva 12 partidos ganados de 15 que se jugaron en el estadio Alberto Gallardo.



Aún quedan 15 puntos en disputa para definir al campeón del Clausura; por tal motivo Manuel Barrueto prepara su mejor estrategia, pensando en los 5 partidos que le quedan. A continuación te dejamos el fixture del cuadro 'bajopontino':

San Martín vs. Sporting Cristal - domingo 27 de octubre

Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci - domingo 3 de noviembre

Melgar vs. Sporting Cristal - sábado 9 de noviembre

Sporting Cristal vs. Alianza Universidad - domingo 17 de noviembre

Binacional vs. Sporting Cristal - domingo 24 de noviembre

El equipo que dirige Manuel Barreto tendrá que visitar a Melgar y Binacional en Arequipa y Juliaca, ciudades complicadas debido a la altura; sin embargo el DT ya va pensando en la forma de ganar esos encuentros.

Liga 1: el resumen de la fecha 12 del Torneo Clausura. (América TV)

►Alianza Lima y los cinco partidos pendientes antes de terminar el Torneo Clausura

►Universitario de Deportes y las cinco finales que le quedan para poder ganar el Torneo Clausura

►Willyan Mimbela y el golazo que marcó desde casi la mitad de la cancha en Irán [VIDEO]

►Waldir Saenz: "Christopher Olivares podría ser el reemplazo de Paolo Guerero en la Selección Peruana"