Sporting Cristal: "Lo que pasó en Matute no es responsabilidad de Alianza Lima"

El gerente general de Sporting Cristal , Carlos Benavides, se refirió a lo sucedido el último domingo en el estadio de Alianza Lima , donde se tuvo que suspender el clásico entre ambos equipos por falta de garantías. ¿Qué pasó? Hinchas celestes asistieron al estadio a pesar de que solo se debía jugar con la afición local.

"Lo que pasó no es responsabilidad de Alianza, ellos organizaron un espectáculo que salió bastante bien. Si bien ellos vendieron las entradas, no hay un sistema que identifica de qué equipo eres hincha. Si no puedes identificarlo por el color de la camiseta en el estadio, el trabajo de la Policía es que no pase a mayores su presencia en la tribuna. En este caso optaron por hacer un cordón pero no es un tema que podamos resolver", declaró Benavides a RPP.

► Alianza Lima: Matute sería suspendido tras hechos de violencia en clásico contra Sporting Cristal

Agregó: "Creo que jugar sin hinchas visitantes vuelve las cosas más complicadas. Ya le he dado mi opinión a la Comisión Antiviolencia y, al final, esto acaba sucediendo. En nuestro partido con Boys entraron como 400 hinchas de ellos y empezaron a alentar a su equipo, pero al salir rompieron parte de la gradería del Gallardo y la cabeza de tres hinchas de Cristal. Esto ya está pasando en todos los cotejos porque el control es muy difícil".

Por otro lado, Benavides aceptó que en la interna saben que fueron superados en los últimos choques ante Unión Comercio y Alianza Lima, sin embargo, aclaró que no hay preocupación en el comando técnico.

"Mario (Salas) no está precupado, pero sí ha analizado que en los dos últimos partidos que el rival ha tenido más pases correctos y más posesión de pelota que nosotros. Hemos sido superados pero sentimos que, en el Gallardo o en una buena cancha, va a salir la mejor versión del equipo. El campo nos afectó pero no es una excusa, frente a Alianza pudimos salir a proponer pero no lo logramos por una condición de cuidar lo que teníamos".